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14 сентября Симеон-летопроводец: что сегодня необходимо сделать с детьми 3 лет и почему хоронят мух и тараканов в гробике из-под репы

8:00:069/14/2021Фото: pixabay.com
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Еще одно необычное дело, которое совершали на праздник - ритуальные похороны мух и тараканов.

На праздник хоронили мух

14 сентября - день преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы, а также начало индикта – церковного новолетия или проще говоря – нового года. В древности славяне отмечали начало нового года весной, но после принятия христианства, это заставило нарушить традицию и перенести начало нового года на осень, подобно Византии. Теперь, по церковному календарю, сегодня начало 7 524 года от сотворения мира. На церковное новолетие было принято благодарить Господа за щедрый урожай и просить Его благословить на наступающий год.

В народе этот праздник называют днем Симеона - летопроводца. Такое название он получил благодаря проводам лета, которые устраивали наши предки в этот день. Проводы совершались самым необычным образом: взрослые юноши ходили на смотрины невест и играли первые осенние свадьбы. А маленьких мальчиков трех лет впервые стригли, посвящая, таким образом в воины и землепашцы. Мальчикам выстригали пучок волос с головы, а крестный отец сажал его на коня и водил лошадь с ребенком по двору. С этого момента ребенка отдавали на воспитание только отцу и другим мужчинам семьи.

Еще одно необычное дело, которое совершали на праздник - ритуальные похороны мух и тараканов. В этот день все знаменитые насекомые символизировали бедность и нищету. Для того, чтобы избавиться от этих несчастий, - делали гробик из репы, в который клали мертвую муху или таракана, которое поймали у себя дома, и хоронили как можно дальше от своего дома, чтобы бедность навсегда ушла.

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