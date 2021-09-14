Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать в огороде 14 сентября в праздник Новолетия и Бабье лето?

10:00:419/14/2021Фото: pixabay.com
0

До использования юлианского календаря Рим начинал Новый год 1 сентября - по новому стилю 14 сентября.


Церковь празднует этот день, благодаря Бога за духовные и материальные урожаи прошлого года

14 сентября 2021 года наступает Церковный новый год. Начало нового Церковного года также называется началом Индиктиона. Такой термин происходит от латинского слова, означающего “навязывать”. Первоначально он использовался для введения налогов в Египте. Первое всемирное Знамение произошло в 312 году, когда перед императором Константином предстало чудесное видение Креста в небе. До использования юлианского календаря Рим начинал Новый год 1 сентября - по новому стилю 14 сентября.

Церковь празднует этот день, благодаря Бога за духовные и материальные урожаи прошлого года, моля Его о хорошей погоде, обильных дождях и хорошем урожае, благодати и физического благополучия в наступающем году. Это хорошее время для каждого, чтобы найти минутку во время личных молитв, за рулем автомобиля в одиночестве, когда дети дремлют, или в любое другое удобное время, и поблагодарить Бога за то, что прошлый год принес как хорошие события, так и трудности. Поэтому, в подобные праздник, работать не рекомендуется, чтобы не отвлекать свои мысли от самого главного.

Также этот день называется Новолетием. Праздновать новолетие стали в 1362 году. До этого традиция отмечать первый день церковного года распространялась только в Византии среди мирных жителей. Государственным праздником на Руси этот день стал только в 1492 году 1 сентября - по новому стилю 14 сентября.

Кроме того, с этими праздниками, неразрывно связано Бабье лето, которое наступает каждый год примерно в одно и то же время. Это середина сентября. Начинается 13-14 сентября и заканчивается 23-27 сентября. В общем, всем дается шанс погреться под лучами солнца еще одну или две недели.

Стоит отметить, что Бабье лето наступает сразу после первого осеннего похолодания. В начале сентября погода может испортиться, но как только проходит немного времени - возвращается тепло и солнце.

Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
славянебабье летопраздникиноволетиецерковный новый год
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

C праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Как распознать хорошего любовника
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел

Последние новости

Многодетного отца, насиловавшего маленькую дочку, признали невменяемым
10:01:13 9/14/2021
Многодетного отца, насиловавшего маленькую дочку, признали невменяемым
Можно ли работать в огороде 14 сентября в праздник Новолетия и Бабье лето?
10:00:41 9/14/2021
Можно ли работать в огороде 14 сентября в праздник Новолетия и Бабье лето?
За 71 миллион продают коттедж депутата Заксобрания в Новосибирской области
9:33:28 9/14/2021
За 71 миллион продают коттедж депутата Заксобрания в Новосибирской области
БердскОгромная пробка сковала трассу Р-256 Бердска из-за жуткого ДТП с "Яндекс. Такси" около "пентагона". Смотрите фото
9:13:08 9/14/2021
Огромная пробка сковала трассу Р-256 Бердска из-за жуткого ДТП с "Яндекс. Такси" около "пентагона". Смотрите фото
Новые вспышки коронавируса ждут вирусологи
9:13:01 9/14/2021
Новые вспышки коронавируса ждут вирусологи
Разрешается ли работать в день Начала индикта – церковного новолетия 14 сентября? Можно ли убираться дома и какую молитву читать
9:00:00 9/14/2021
Разрешается ли работать в день Начала индикта – церковного новолетия 14 сентября? Можно ли убираться дома и какую молитву читать
Два мигранта жестоко расправились с пенсионеркой в лесополосе
8:56:40 9/14/2021
Два мигранта жестоко расправились с пенсионеркой в лесополосе
14 сентября Симеон-летопроводец: что сегодня необходимо сделать с детьми 3 лет и почему хоронят мух и тараканов в гробике из-под репы
8:00:06 9/14/2021
14 сентября Симеон-летопроводец: что сегодня необходимо сделать с детьми 3 лет и почему хоронят мух и тараканов в гробике из-под репы
Яркие открытки с началом индикта – церковным новолетием 14 сентября для каждого
7:45:50 9/14/2021
Яркие открытки с началом индикта – церковным новолетием 14 сентября для каждого
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 сентября 2021 в России и мире
7:20:41 9/14/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 сентября 2021 в России и мире