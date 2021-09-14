Можно ли работать в огороде 14 сентября в праздник Новолетия и Бабье лето?

14 сентября 2021 года наступает Церковный новый год. Начало нового Церковного года также называется началом Индиктиона. Такой термин происходит от латинского слова, означающего “навязывать”. Первоначально он использовался для введения налогов в Египте. Первое всемирное Знамение произошло в 312 году, когда перед императором Константином предстало чудесное видение Креста в небе. До использования юлианского календаря Рим начинал Новый год 1 сентября - по новому стилю 14 сентября.
Церковь празднует этот день, благодаря Бога за духовные и материальные урожаи прошлого года, моля Его о хорошей погоде, обильных дождях и хорошем урожае, благодати и физического благополучия в наступающем году. Это хорошее время для каждого, чтобы найти минутку во время личных молитв, за рулем автомобиля в одиночестве, когда дети дремлют, или в любое другое удобное время, и поблагодарить Бога за то, что прошлый год принес как хорошие события, так и трудности. Поэтому, в подобные праздник, работать не рекомендуется, чтобы не отвлекать свои мысли от самого главного.
Также этот день называется Новолетием. Праздновать новолетие стали в 1362 году. До этого традиция отмечать первый день церковного года распространялась только в Византии среди мирных жителей. Государственным праздником на Руси этот день стал только в 1492 году 1 сентября - по новому стилю 14 сентября.
Кроме того, с этими праздниками, неразрывно связано Бабье лето, которое наступает каждый год примерно в одно и то же время. Это середина сентября. Начинается 13-14 сентября и заканчивается 23-27 сентября. В общем, всем дается шанс погреться под лучами солнца еще одну или две недели.
Стоит отметить, что Бабье лето наступает сразу после первого осеннего похолодания. В начале сентября погода может испортиться, но как только проходит немного времени - возвращается тепло и солнце.