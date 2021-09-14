Главные запреты в день памяти князя Олега: Почему нельзя смеяться 15 сентября

Олег вошел в русскую историю как основатель древнерусского государства, завоеватель Византии и защитник русских земель.
25 лет Олег прожил в столице Киева, за это время расширял границы государства, завоевывая и присоединяя к Руси соседние племена и народы. В 907 году Олег запланировал грандиозный поход на Византийскую империю. Для этого он собрал большой флот, и почти 100-тысячное войско. Византийцы испугались нападения огромной армии и закрылись от него. Тогда он приказал выдавать дань своим солдатам. После чего был заключен мирный договор. В знак победы, Олег прибил свой щит к воротам Константинополя.
Согласно Повести временных лет, князь Олег скончался после укуса змеи в 912 году. По легенде, старцы предсказали князю, что он умрет от своей любимой лошади. Олег приказал забрать коня и только несколько лет спустя, когда его конь был уже мертв, он вспомнил о предсказании. Олег посмеялся над мудрецами и захотел посмотреть на кости своего коня. Он поставил ногу на череп и сказал: “Мне нужно этого бояться?” Но в черепе была ядовитая змея.
День памяти князя Олега отмечается 15 сентября в честь его победного похода на Константинополь в 911 году.
День памяти князя Олега существовали определенные ритуалы:
15 сентября запрещено было смеяться и радоваться, каждая славянская семья молилась за душу князя и души погибших в бою воинов. Для этого устраивали поминальный обед, на котором обязательно были мясные блюда и горящие свечи на столе. День заканчивали большим костром, а старики рассказывали молодежи подвигах князя Олега.