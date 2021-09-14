Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе

7:00:449/14/2021Фото: pixabay.com
0

Как последнее полнолуние перед сменой сезона, это дает возможность “собрать” все, что мы можем, прежде чем вступать в новый сезон.


Ритуал отпускания на полной луне берет за основу настроение Луны

21 сентября 2021 года наступает Полнолуние, которое носит название Урожайная Луна. Самое известное из всех названий Полной Луны. Некоторые источники утверждают, что название происходит от древней индейской традиции. Другие отмечают, что месяц сбора урожая был записан еще в 700-х годах как на англосаксонском, так и на древнегерманском языках

Луну урожая считаются особенно счастливой полной луной. Урожайная луна часто является самой яркой полной луной в году, потому что она наступает ближе всего к осеннему равноденствию.

Как последнее полнолуние перед сменой сезона, это дает возможность “собрать” все, что мы можем, прежде чем вступать в новый сезон.

Это также время для нас, чтобы пожать плоды всего, чего мы достигли с момента Летнего солнцестояния в июне.

Луна Урожая все очищает, что означает, что это лучшее время, чтобы отпустить , если есть что-то, что вы больше не хотите брать с собой в новый сезон.

Для больше эффекта можно сделать ритуал, который поможет сделать задуманное эффективнее.

Ритуал отпускания на полной луне берет за основу настроение Луны и помогает нам избавиться от вредных привычек, лишнего веса, опухолей тела, любовных зависимостей, ментальных блоков и ограничивающих убеждений.

Итак, напишите на бумаге то, от чего хотите избавиться, и сжечь это в пламени ритуальной свечи. Или нарисуйте то, что вы хотите отпустить. Зажгите свечу, предварительно заправив ее эфирными маслами и травами. Она должна полностью выгореть.

Используйте свое воображение, потому что гадание - это творчество.

Обязательный пункт ритуала – попросить помощи у Луны и четырех стихий, а также поблагодарить их. Лучше всего, когда слова лично ваши, искренние и простые. Нет необходимости искать заклинания в Интернете. Высшие силы слышат голоса наших сердец, а не зазубренные формулировки.

В конце ритуала отпускания убывающей луны вам следует высыпать в землю все остатки и вымыть предметы, которые пригодятся вам в будущем. Если вам пришли какие-либо интересные мысли и озарения, запишите их!

Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Канадец побывал в России: что его восхитило больше всего
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
ритуалполнолуниелуна урожаяосенняя луна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Делаете ритуалы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Вот что было на последних кадрах с погибшим главой МЧС Зиничевым
news-z.info
Гибель Зиничева и Мельника была предсказана
news-z.info
Кадыров рассказал правду, как погиб Зиничев
news-z.info

Последние новости

Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек
7:02:21 9/14/2021
Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек
Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе
7:00:44 9/14/2021
Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе
В убийстве врача подозревают уроженцы Иркутска: Пьяный гость столицы зарезал доктора
6:44:01 9/14/2021
В убийстве врача подозревают уроженцы Иркутска: Пьяный гость столицы зарезал доктора
БердскМаленькая девочка разрыдалась из-за очереди в поликлинике: ЦГБ Бердска объяснило слезы ребенка огромной загрузкой врачей
6:23:10 9/14/2021
Маленькая девочка разрыдалась из-за очереди в поликлинике: ЦГБ Бердска объяснило слезы ребенка огромной загрузкой врачей
Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители
6:08:29 9/14/2021
Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители
Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года
6:00:02 9/14/2021
Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года
Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении
5:52:51 9/14/2021
Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении
БердскСибиряк выловил мощного 15-килограммового сазана в Обском море под Бердском
5:28:55 9/14/2021
Сибиряк выловил мощного 15-килограммового сазана в Обском море под Бердском
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
5:17:26 9/14/2021
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии
5:15:19 9/14/2021
Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии