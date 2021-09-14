Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе

21 сентября 2021 года наступает Полнолуние, которое носит название Урожайная Луна. Самое известное из всех названий Полной Луны. Некоторые источники утверждают, что название происходит от древней индейской традиции. Другие отмечают, что месяц сбора урожая был записан еще в 700-х годах как на англосаксонском, так и на древнегерманском языках
Луну урожая считаются особенно счастливой полной луной. Урожайная луна часто является самой яркой полной луной в году, потому что она наступает ближе всего к осеннему равноденствию.
Как последнее полнолуние перед сменой сезона, это дает возможность “собрать” все, что мы можем, прежде чем вступать в новый сезон.
Это также время для нас, чтобы пожать плоды всего, чего мы достигли с момента Летнего солнцестояния в июне.
Луна Урожая все очищает, что означает, что это лучшее время, чтобы отпустить , если есть что-то, что вы больше не хотите брать с собой в новый сезон.
Для больше эффекта можно сделать ритуал, который поможет сделать задуманное эффективнее.
Ритуал отпускания на полной луне берет за основу настроение Луны и помогает нам избавиться от вредных привычек, лишнего веса, опухолей тела, любовных зависимостей, ментальных блоков и ограничивающих убеждений.
Итак, напишите на бумаге то, от чего хотите избавиться, и сжечь это в пламени ритуальной свечи. Или нарисуйте то, что вы хотите отпустить. Зажгите свечу, предварительно заправив ее эфирными маслами и травами. Она должна полностью выгореть.
Используйте свое воображение, потому что гадание - это творчество.
Обязательный пункт ритуала – попросить помощи у Луны и четырех стихий, а также поблагодарить их. Лучше всего, когда слова лично ваши, искренние и простые. Нет необходимости искать заклинания в Интернете. Высшие силы слышат голоса наших сердец, а не зазубренные формулировки.
В конце ритуала отпускания убывающей луны вам следует высыпать в землю все остатки и вымыть предметы, которые пригодятся вам в будущем. Если вам пришли какие-либо интересные мысли и озарения, запишите их!