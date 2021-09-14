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Новолуние и полнолуние в октябре 2021 года: точные даты и важные особенности лунных дней

8:00:329/14/2021,Инесса ФроловаФото: pixabay.com
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6 октября ночное светило перейдет в знак зодиака «Весы».

В октябре 2021 года грядут две важные даты в астрологии – это новолуние и полнолуние

Еще с Древних времен люди присваивали Солнцу и Луне различные сверхъестественные способности. Так было потому, что человек не владел определенным багажом знаний, а потребность в объяснении происходящему имелась. Тем не менее, ничего магического на самом деле в небесных светилах нет. На все процессы есть научные обоснования. Однако если учитывать их, можно использовать для своих благ в повседневности.

Например, в октябре 2021 года грядут две важные даты в астрологии – это новолуние и полнолуние. Их отличительной особенностью от других фаз Луны является сила энергетического влияние на жизнь и деятельность человека. 6 октября ночное светило перейдет в знак зодиака «Весы». Это значит, что в этот день нельзя заниматься никакой напряженной умственной или тяжелой физической работой, а найти время и место для отдыха.

Также, в этот день можно проводить какие-либо деловые мероприятия при условии того, что в сотрудничестве заинтересованы две из сторон. Принимать какие-либо категорические решения или выяснять разногласия не следует, если не хотите проблем с партнером в будущем. 6 числа нужно простить старые обиды и постараться навестить близких, друзей и родственников, просить у них советов. Благотворно скажется на течении жизни начинание каких-то новых дел.

А уже через две недели наступит полнолуние – 20 октября. Фаза Луны будет располагаться в знаке «Овен». Будьте готовы к тому, что окружающие люди будут импульсивны в действиях, словах и поступках. Можно на эмоциях сделать опрометчивые шаги. Поэтому десять раз подумайте, прежде чем что-либо совершить. Есть вероятность нарушения запланированных событий: сделок, контрактов, договоренностей. При этом можно вносить важные предложения на рассмотрение руководству. Период будет хорошим для укрепления родственных отношений.

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