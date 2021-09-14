Маленькая девочка заплакала из-за огромной очереди из 50 больных в ЦГБ Бердска. Смотрите видео

Школьница заплакала от огромной очереди в детском отделении поликлиники №2 Бердска.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница города Людмила Захарова, девочка пришла в больницу вчера, 13 сентября без мамы. По всей вероятности, ей стало страшно от того, что на прием к доктору она не может попасть.
- Девочка 10 лет с рюкзачком плакала. Мы с женщинами стояли и пытались ее успокоить. Дозвониться, чтобы вызвать врача на дом невозможно. Пришлось ее за ручку завести в кабинет,- поделилась своим мнением с редакцией Людмила 14 сентября.
Людмила Захарова на видео показала, какое количество человек ожидали своего приема в коридоре. По предположениям бердчанки, нуждающихся в консультации насчитывалось порядка 50 человек.
- Я пришла в поликлинику в 09:50. Очередь измеряется десятками. Люди подходили и подходили, - проговорила Людмила.
По предположениям женщины, большое столпотворение людей образовалось из-за того, что руководство поликлиники якобы не хочет разделять 88 участок отдельно на "Белокаменный" и "Южный". Помимо жителей с данных микрорайонов, педиатр вчера вынуждена была принимать людей и из других районов Бердска.
- Очереди там практически постоянно. Микрорайоны "застроились". Численность населения в Бердске возросла, а количество поликлиник и участков осталось прежним. Мне сказали, что заведующей известно об этой проблеме. Педиатр делает все возможное, но виснет компьютер. С модернизацией и компьютерами прием длится дольше, чем было до этого,- рассказала бердчанка.
Попасть на прием Захаровой удалось, однако многие, "отстояв часы", были вынуждены развернуться и уйти. Обо всем произошедшем женщина написала в книгу жалоб и предложений поликлиники. Также она добавила, что в больнице существует и нехватка узких специалистов. Из-за этого Людмила с детьми часто вынуждена ездить в Новосибирскую областную больницу. Возможности посетить врача в платной поликлиники у многодетной семьи нет. Жительница города желает, чтобы в Бердске появилась еще одна поликлиника,а прием был оказан качественно и доступно.
В настоящее время женщина вместе с родителями других школьников собирается составлять коллективное письмо и направить его главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. В ЦГБ ситуацию с очередями пока не комментируют.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.