Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем

13 сентября у российского исполнителя Александра Розенбаума прошел 70-летний юбилей. Первый канал опубликовал небольшое интервью с музыкантом. Владимир Путин поздравил именинника и отметил, что песни Розенбаума любят за искренность и глубину, за особую доверительную интонацию. А еще возраст для него всего лишь цифра, ведь музыка — источник сил и вдохновения.
Как рассказал Александр Первому каналу, он живет, а не бегает по спортзалам, так как работа сама заменяет физические нагрузки. Певец старается быть нужным для тех людей, которым необходима поддержка, поэтому это стимул для артиста – не потерять перед людьми своего лица.
Напомним, что Александр Розенбаум родился 13 сентября в 1951 году в семье медиков. Он, можно сказать, рос на кафедре Первого меда в Петербурге. Все было решено заранее, и вот Розенбаум — врач скорой помощи. Однако в 30 лет он уходит из профессии, чтобы заниматься творчеством.
Александр рассказал, что когда ты знаешь психологию человека и его реакцию на какие-то ситуации, то так гораздо легче писать тексты. Поэтому среди врачей очень много творческих людей.
Песни музыканта трогают до глубины души, они и философские, и житейские, и мудрые, а есть те, в которых чувствуется легкая ирония.
К 70-летию Александра Розенбаума на Первом канале вышел документальный фильм «Сны у розового дерева».