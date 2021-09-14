С днем образования санитарно-эпидемиологической службы замечательные открытки для всех причастных

Вы отвечаете за санитарно-эпидемиологическое состояние страны,
И своей профессии тяжелой, всегда останетесь верны!
Если Вас не будет, кто будет контроль опять,
За санитарными нормами в городах и деревнях осуществлять?
Примите поздравления работники гигиены СЭС,
Чтобы было меньше выбросов и пропал бы диатез!
Пусть всегда Вас ценят люди и все уважают,
На работе ценят, начальство пусть не обижает!
***
Что за день в России пятнадцатое сентября,
Работники СЭС празднуют его сегодня не зря!
Благодаря Вам мы все живем в чистых городах,
Выв проводите свою работу совсем не впопыхах!
Следите за качеством продуктов и всего сырья,
Вы ассы в профессии своей и знаете все от А и до Я!
Поздравления от всех от нас Вы сегодня принимайте,
Веселитесь от души и в свой день не утруждайтесь!
Всех санитарно-эпидемиологических работников поздравляем,
Быть беспринципными в своей профессии желаем!
Мы же не устанем Вас всегда благодарить,
Что качественная продукция в магазинах лежит!
Строго следите за чистотой на всех вы предприятиях,
И проводите по гигиене Вы неоднократно мероприятия!
Пусть все мечты в жизни Вашей исполняются,
И все нарушители пусть всегда правдиво исправляются!
Источник: pozdravik.ru