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С днем образования санитарно-эпидемиологической службы замечательные открытки для всех причастных

7:15:449/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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15 сентября - День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

Вы отвечаете за санитарно-эпидемиологическое состояние страны,
И своей профессии тяжелой, всегда останетесь верны!
Если Вас не будет, кто будет контроль опять,
За санитарными нормами в городах и деревнях осуществлять?
Примите поздравления работники гигиены СЭС,
Чтобы было меньше выбросов и пропал бы диатез!
Пусть всегда Вас ценят люди и все уважают,
На работе ценят, начальство пусть не обижает!

***

Что за день в России пятнадцатое сентября,
Работники СЭС празднуют его сегодня не зря!
Благодаря Вам мы все живем в чистых городах,
Выв проводите свою работу совсем не впопыхах!
Следите за качеством продуктов и всего сырья,
Вы ассы в профессии своей и знаете все от А и до Я!
Поздравления от всех от нас Вы сегодня принимайте,
Веселитесь от души и в свой день не утруждайтесь!

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

Всех санитарно-эпидемиологических работников поздравляем,
Быть беспринципными в своей профессии желаем!
Мы же не устанем Вас всегда благодарить,
Что качественная продукция в магазинах лежит!
Строго следите за чистотой на всех вы предприятиях,
И проводите по гигиене Вы неоднократно мероприятия!
Пусть все мечты в жизни Вашей исполняются,
И все нарушители пусть всегда правдиво исправляются!

Источник: pozdravik.ru

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