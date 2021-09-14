В Бердске исчезнет свет с 14 по 22 сентября: Список адресов с отключением по дням

РЭС сообщил "Курьер. Среда. Бердск", что с 14 по 22 сентября запланировано отключение электричества. Рассказываем, где его не будет:
14 сентября с 10:00 до 17:00 в связи с установкой приборов учёта потребителям будут отключаться дома от ТП-201 по ул. Отрадная, 35-120, ул. Энтузиастов, 42-93, ул. Полевая, 61-91.
15 и 16 сентября с 10:00 до 17:00 будут отключаться дома от ТП-244 по ул. Маяковского, 2-76 (чётная сторона), Некрасова, 1-56, Первомайская, 39,49,51,74,80, Ушакова, 32, Суворова, 63,69,71,75. ул. 8-е Марта, 1-57, Луговская, 11-42.
17, 18, 20, 21, 22 сентября с 10:00 до 17:00 будут отключаться дома от ТП-14 по ул. Радищева, 51-92, Чайковского, 23-79, Нахимова, 30-52, Лермонтова, 52-91, Смирнова, 1-14, Чехова, 1-18, пер. Герцена, 1-16, ул. Римского-Корсакова, 1-18, Герцена, 55-64, Маяковского, 164-176, Гастелло, 19-32.
14, 15, 16, 17 сентября с 10:00 до 17:00 будут отключаться дома по ул. Речной, 1-60. Пройдёт капитальный ремонт высоковольтной линии.
Также запланировано отключение электроэнергии у жителей поселка Новый.
14 сентября с 14:00 до 17:00 отключение электроэнергии у потребителей от ТП-9: пос. Новый, ул. Ясногорская, 1-78.
15 сентября с 14:00 до 17:00 отключение в пос. Кирова по ул. Черёмушной, 1-38, пер. Черёмушный, 6-13, пер. Комсомольский, 1-8, ул. Лесная, 1-9, ул. Дорожная, 1-9, ул. Васильковая, 2-32.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(383 41) 2-44-11.