Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября

Эйч-ар менеджер сегодня,
А по-русски — кадровик.
Праздник у тебя серьёзный,
Ты ж головушкой поник.
Понимаю, это трудно —
Сеять целый день народ
И надеяться всё время,
Что толковый кто придёт.
Но, однако, будет светло
И на улице твоей.
Базу ты укомплектуешь
Целиком в один из дней.
Это — завтра, а сегодня
Можно с чувством погулять
И сердечно работягу
Будем вместе поздравлять.
Будь твоя работа крепкой,
Пусть всегда приносит толк,
Чтоб свернуть большие горы
Ты без затруднений смог.
Ты лучший менеджер в стране,
Об этом знает весь народ,
А потому пускай вдвойне
Твой увеличится доход!
Желаю, чтобы целей всех Легко добиться удавалось, Чтоб за тобой шагал успех, Чтоб сердце счастьем наполнялось!
Я каждый день, из года в год,
Тебе желаю развиваться!
Пускай в любви тебе везет
И все мечты осуществятся!
HR-менеджером стал
Кадровик вчерашний,
Поздравляем мы тебя
В профессиональный праздник.
Мы желаем подбирать
Ответственные кадры
И начальство, и коллеги,
Чтоб им были рады.
Ты на взгляд определишь
Пьяницу, лентяя,
В душу можешь заглянуть
Вопросы задавая.
Желаю HR-менеджером,
Чтобы стал ты лучшим,
Здоровый, крепкий коллектив
Чтобы не знал текучки.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru