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14.09
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Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября

8:15:059/14/2021Фото: bipbap.ru
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День HR-менеджера — это День специалиста по управлению персоналом (HR — от английского — human resources).

День HR-менеджера

Эйч-ар менеджер сегодня,
А по-русски — кадровик.
Праздник у тебя серьёзный,
Ты ж головушкой поник.

Понимаю, это трудно —
Сеять целый день народ
И надеяться всё время,
Что толковый кто придёт.

Но, однако, будет светло
И на улице твоей.
Базу ты укомплектуешь
Целиком в один из дней.

Это — завтра, а сегодня
Можно с чувством погулять
И сердечно работягу
Будем вместе поздравлять.

Будь твоя работа крепкой,
Пусть всегда приносит толк,
Чтоб свернуть большие горы
Ты без затруднений смог.

День HR-менеджера

Ты лучший менеджер в стране,
Об этом знает весь народ,
А потому пускай вдвойне
Твой увеличится доход!

Желаю, чтобы целей всех Легко добиться удавалось, Чтоб за тобой шагал успех, Чтоб сердце счастьем наполнялось!

Я каждый день, из года в год,
Тебе желаю развиваться!
Пускай в любви тебе везет
И все мечты осуществятся!

День HR-менеджера

HR-менеджером стал
Кадровик вчерашний,
Поздравляем мы тебя
В профессиональный праздник.

Мы желаем подбирать
Ответственные кадры
И начальство, и коллеги,
Чтоб им были рады.

Ты на взгляд определишь
Пьяницу, лентяя,
В душу можешь заглянуть
Вопросы задавая.

Желаю HR-менеджером,
Чтобы стал ты лучшим,
Здоровый, крепкий коллектив
Чтобы не знал текучки.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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