Один из основателей Apple открывает космическую компанию

Стив Возняк - американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году заявил о своих намерениях покорения космоса.
Отметим, что такие же цели поставил перед собой и Илон Маск несколько лет назад. Неужели между крупными бизнесменами разыгралась гонка «кто первый освоит космос»? Отец яблочной корпорации вместе с коллегой Алексом Филдингом запускает компанию Privateer Space. Однако они даже опубликовали видео, в которой нарезка из ностальгических кадров, рассказывающих о вехах большого пути американской космонавтики, и с фразой "это не гонка", отсылающей к Space Race времён холодной войны.