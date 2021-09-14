Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Один из основателей Apple открывает космическую компанию

1:12:329/14/2021Фото: MASH
0

Отец яблочной корпорации вместе с коллегой Алексом Филдингом запускает компанию Privateer Space.

Кадр из видео о компании

Стив Возняк - американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году заявил о своих намерениях покорения космоса.

Отметим, что такие же цели поставил перед собой и Илон Маск несколько лет назад. Неужели между крупными бизнесменами разыгралась гонка «кто первый освоит космос»? Отец яблочной корпорации вместе с коллегой Алексом Филдингом запускает компанию Privateer Space. Однако они даже опубликовали видео, в которой нарезка из ностальгических кадров, рассказывающих о вехах большого пути американской космонавтики, и с фразой "это не гонка", отсылающей к Space Race времён холодной войны.

Названа самая богатая семья России по версии Forbes
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
34-летняя бологерша Джен найдена мертвой в своем доме
Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Назван главный успех Зеленского от визита в США
В РФ умер музыкант Александр Храбунов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Сотни миллионов долларов: на что расчитывает Украина
Что может стать последним препятствием для «Северного потока-2»
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду
Мир потрясен гениальностью этих детей
покорение космосагонка за славойизвестные личностиСтив Возняк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам было бы интересно наблюдать за развитием событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом

Последние новости

Один из основателей Apple открывает космическую компанию
1:12:32 9/14/2021
Один из основателей Apple открывает космическую компанию
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
12:31:09 9/14/2021
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
12:00:10 9/14/2021
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
БердскЖару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
11:59:10 9/14/2021
Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
11:46:37 9/14/2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
БердскМама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
11:22:03 9/14/2021
Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
11:17:09 9/14/2021
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
11:00:04 9/14/2021
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
10:57:08 9/14/2021
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
БердскОперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
10:48:28 9/14/2021
Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске