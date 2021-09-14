Пятого сбежавшего из ИВС Александра Мавриди задержали. Смотрите видео с убийцей "колбасного короля"

В столице был задержан преступник Александра Мавриди, который подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Преступник, по версии следствия, убил жертву выстрелом в грудь из арбалета. Он являлся организатором и последним из пяти участников побега из истринского ИВС, произошедшего в августе этого года. О его поимке сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
Напомним, в ночь на 6 августа из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Заключенные сбежали при помощи гаечного ключа, который, предположительно, был передан Мавриди его же адвокатом, имеющей любовную связь с преступником. Мужчины открыли замки дверей в камеры при помощи отсеков для передачи пищи заключенным.
Видео с допросом Мавриди опубликовали на YouTube канале следственного комитета РФ.
Александр Мавриди почти месяц скрывался в заброшенных зданиях Москвы и области — с рюкзаком, полным денег. С собой у мужчины нашли рюкзак с 3 тысячами долларов, 1350 евро и 70 тысячами рублей.