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Пятого сбежавшего из ИВС Александра Мавриди задержали. Смотрите видео с убийцей "колбасного короля"

1:38:169/14/2021Фото: YouTube канал СК РФ
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Он почти месяц скрывался в заброшенных зданиях Москвы и области — с рюкзаком, полным денег. С собой у мужчины нашли рюкзак с 3 тысячами долларов, 1350 евро и 70 тысячами рублей.

Кадр с видео, снятого на допросе

В столице был задержан преступник Александра Мавриди, который подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Преступник, по версии следствия, убил жертву выстрелом в грудь из арбалета. Он являлся организатором и последним из пяти участников побега из истринского ИВС, произошедшего в августе этого года. О его поимке сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Напомним, в ночь на 6 августа из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Заключенные сбежали при помощи гаечного ключа, который, предположительно, был передан Мавриди его же адвокатом, имеющей любовную связь с преступником. Мужчины открыли замки дверей в камеры при помощи отсеков для передачи пищи заключенным.

Видео с допросом Мавриди опубликовали на YouTube канале следственного комитета РФ.

Александр Мавриди почти месяц скрывался в заброшенных зданиях Москвы и области — с рюкзаком, полным денег. С собой у мужчины нашли рюкзак с 3 тысячами долларов, 1350 евро и 70 тысячами рублей.

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