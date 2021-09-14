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Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле

1:54:249/14/2021Фото: Кремлин.ру
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Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

С Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

Путин поздравил гостя с удачными выборами и пообещал, что Россия будет оказывать поддержку. Напомним, 26 мая Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны. Асад получил поддержку 95,1 процента избирателей при явке 78 процентов.

Президент РФ указал на главную проблему Сирии - иностранные вооруженные силы, которые препятствуют консолидации страны и присутствуют там без разрешения ООН или Асада.

- Это явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством, - отметил Владимир Путин.

Напомним, гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют силы правительства, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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