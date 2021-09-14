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Больше недели в Новосибирске ищут 21-летнего Юрия Шабалина с черным рюкзаком

2:21:429/14/2021Фото: Вконтакте "ЛизаАлерт"
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Он пропал 7 сентября.

Приметы молодого человека

На прошлой неделе, 7 сентября, поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области распространил информацию в своем паблике ВКонтакте о поиске в Ленинском районе пропавшего 21-летнего Юрия Шабалина.

Молодого парня ищут по следующим приметам:
рост – 180 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, а глаза серо-голубые. Молодой человек был одет в чёрную толстовку с белой надписью на спине, тёмные брюки, а также чёрные кожаные кроссовки. С собой у него был чёрный текстильный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении парня, «Лиза Алерт» просит сообщить об этом по номеру горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Новосибирске с начала сентября объявили пропавшими нескольких человек. Так, неделю назад в регионе пропал житель Бердска с удочкой – мужчина ушёл на рыбалку, но так и не вернулся, также пропала, после посещения ночного клуба «Антигламур», 19-летняя девушка. После объявления о пропаже волонтёры смогли найти девушку.

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