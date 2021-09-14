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Россиянам повысят пенсии с 1 октября 2021: Кто может рассчитывать на прибавку и в каком размере, объяснил эксперт

3:24:319/14/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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«Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября побеседовал с экономическим обозревателем — Глебом Самохваловым. Экономист рассказал, почему в каждом регионе разные надбавки и разные выплаты с точки зрения экономики.

«Подарки», в том числе и реальные, не денежные, получат все регионы, однако размер выплат очень розниться
«Подарки», в том числе и реальные, не денежные, получат все регионы, однако размер выплат очень розниться

Российских пенсионеров ко Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября, поздравят денежными подарками. Выплаты будут перечисляться автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Отмечалось, что может быть предоставлена единовременная выплата пенсионерам с определённого возраста. Например, пенсионерам 70+. Но выплаты зависят напрямую от финансовой обеспеченности региона. В Каких то выплата может достичь 5000 рублей, а в других все 15 000 рублей.

Как правило, надбавку дают только при определенных условиях. К примеру, только инвалидам или людям, много лет прожившим в регионе и отработавшим на местных предприятиях. Уже понятно, что «подарки», в том числе и реальные, не денежные, получат все регионы, однако размер выплат очень розниться.

Кроме того, с 1 октября вырастут размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября побеседовал с экономическим обозревателем — Глебом Самохваловым. Экономист рассказал, почему в каждом регионе разные надбавки и разные выплаты с точки зрения экономики.

— Вообще, каждый регион определяет сумму, которую выплатят. Это экономически оправданно, у каждого региона свой бюджет. Естественно, есть богатые регионы, такие, как Московская область, Санкт-Петербург, ну и «нефтяные» регионы — Тюмень, допустим. Повторюсь, каждый регион по своему бюджету смотрит. Поэтому здесь все нормально и все логично, — отмечает Глеб Сергеевич.

Напомним, в сентябре многие пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 10 000 рублей. Важно, что 10 000 рублей перечислят всем получателям пенсий.

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