"Обязательно какое-нибудь тело сидит и роет руками": Боятся наркоманов-закладчиков жители Молодежного микрорайона Бердска

Засильем наркоманов в микрорайоне Молодежном обеспокоены жители Бердска. О данной проблеме горожане сообщили в социальных сетях.
- Наши дома отделяются от небольшой нефтебазы лесополосой со множеством тропинок. Ничего особенного, но так приятно выйти из подъезда и мгновенно оказаться в лесу! Там и хвойная дорожка, и птички, и свежий воздух. Местные жители ходят туда гулять с детьми, с собаками, на велосипедах или просто, чтобы срезать. Так вот, в последнее время туда зайти страшно! Обязательно сидит какое-нибудь тело и роет руками землю,- прокомментировали 11 сентября бердчане.
Также жители города добавили, что закладчики ходят по окрестностям "Молодежного" в количестве двух или трех человек.
- Уже весь лес завален их изолентой, - добавили местные жители.
В ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что борьба с наркоманы активно ведется не только в Бердске, но и во всей Новосибирской области, однако для того, чтобы узнать насколько часто такие мероприятия проводятся и конкретно в микрорайоне "Молодежном" необходимо направить запрос.
Редакция подготавливает письменное обращение. В ближайшее время оно будет отправлено в главный отдел и нарушители понесут наказание.