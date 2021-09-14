Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Обязательно какое-нибудь тело сидит и роет руками": Боятся наркоманов-закладчиков жители Молодежного микрорайона Бердска

5:11:419/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Как говорят бердчане, им очень нравится прогуливаться в лесу с детьми, но в последнее время туда зайти страшно. Мол, того и гляди, что скоро подставят нож к горлу.

Бердчане неоднократно видели, как лес перекапывают

Засильем наркоманов в микрорайоне Молодежном обеспокоены жители Бердска. О данной проблеме горожане сообщили в социальных сетях.

- Наши дома отделяются от небольшой нефтебазы лесополосой со множеством тропинок. Ничего особенного, но так приятно выйти из подъезда и мгновенно оказаться в лесу! Там и хвойная дорожка, и птички, и свежий воздух. Местные жители ходят туда гулять с детьми, с собаками, на велосипедах или просто, чтобы срезать. Так вот, в последнее время туда зайти страшно! Обязательно сидит какое-нибудь тело и роет руками землю,- прокомментировали 11 сентября бердчане.

Также жители города добавили, что закладчики ходят по окрестностям "Молодежного" в количестве двух или трех человек.

- Уже весь лес завален их изолентой, - добавили местные жители.

В ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что борьба с наркоманы активно ведется не только в Бердске, но и во всей Новосибирской области, однако для того, чтобы узнать насколько часто такие мероприятия проводятся и конкретно в микрорайоне "Молодежном" необходимо направить запрос.

Редакция подготавливает письменное обращение. В ближайшее время оно будет отправлено в главный отдел и нарушители понесут наказание.

В РФ умер музыкант Александр Храбунов
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
В центре Казани сбили инспектора ГИБДД
Названа причина бунта в российской колонии
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Политолог рассказал о планах США на Украину
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Сотни миллионов долларов: на что расчитывает Украина
Что может стать последним препятствием для «Северного потока-2»
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду
Мир потрясен гениальностью этих детей
Как Европа надумала покупать российский газ
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
леснаркоманыпоискизакладчики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы видели закладчиков в Бердске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Живот стухнет за неделю! Минус 1 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть

Последние новости

Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
5:17:26 9/14/2021
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии
5:15:19 9/14/2021
Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии
Бердск"Обязательно какое-нибудь тело сидит и роет руками": Боятся наркоманов-закладчиков жители Молодежного микрорайона Бердска
5:11:41 9/14/2021
"Обязательно какое-нибудь тело сидит и роет руками": Боятся наркоманов-закладчиков жители Молодежного микрорайона Бердска
БердскЛодку с рыбаком из Бердска унесло ветром на остров Умовский Обского моря
5:03:00 9/14/2021
Лодку с рыбаком из Бердска унесло ветром на остров Умовский Обского моря
В России готовы отменить техосмотр
5:01:04 9/14/2021
В России готовы отменить техосмотр
Всех мигрантов увезли из села после изнасилования и убийства пенсионерки
4:49:53 9/14/2021
Всех мигрантов увезли из села после изнасилования и убийства пенсионерки
БердскТребуются сотрудники различных специальностей в санаторий "Лазурный" в Бердске
4:41:12 9/14/2021
Требуются сотрудники различных специальностей в санаторий "Лазурный" в Бердске
БердскВ тайном списке назвали фамилии кандидатов для победы на депутатских выборах 17-19 сентября в Бердске: Кто станет депутатом из 178 рвущихся в горсовет? Читайте
4:26:21 9/14/2021
В тайном списке назвали фамилии кандидатов для победы на депутатских выборах 17-19 сентября в Бердске: Кто станет депутатом из 178 рвущихся в горсовет? Читайте
В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября
4:13:25 9/14/2021
В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября
Затяжная магнитная буря сентября: Дата бури и кому следует быть готовым
4:00:49 9/14/2021
Затяжная магнитная буря сентября: Дата бури и кому следует быть готовым