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Лодку с рыбаком из Бердска унесло ветром на остров Умовский Обского моря

5:03:009/14/2021Фото: Pixabay
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Сотрудники новосибирского МЧС спасли двух рыбаков в минувшие выходные.

Рыбакам медицинская помощь не потребовалась

Первый случай произошел посреди реки Бердь в Новосибирской области. Катер с рыбаком встал на середине реки из-за сломанного двигателя, дальше мужчина сам добраться до берега не мог, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Прибывшие на помощь сотрудники МЧС отбуксировали моторную лодку вместе с рыбаком на берег.

И в этот же день спасатели оказали помощь рыбаку, застрявшему на острове Умовском в Новосибирском водохранилище.

Его надувную лодку унесло сильным ветром. Об этом сразу сообщили в МЧС очевидцы, через некоторое время его эвакуировали.

Как уточнили в ведомстве, никому из этих мужчин медицинская помощь не понадобилась.

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