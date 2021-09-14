Лодку с рыбаком из Бердска унесло ветром на остров Умовский Обского моря

Первый случай произошел посреди реки Бердь в Новосибирской области. Катер с рыбаком встал на середине реки из-за сломанного двигателя, дальше мужчина сам добраться до берега не мог, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на помощь сотрудники МЧС отбуксировали моторную лодку вместе с рыбаком на берег.
И в этот же день спасатели оказали помощь рыбаку, застрявшему на острове Умовском в Новосибирском водохранилище.
Его надувную лодку унесло сильным ветром. Об этом сразу сообщили в МЧС очевидцы, через некоторое время его эвакуировали.
Как уточнили в ведомстве, никому из этих мужчин медицинская помощь не понадобилась.