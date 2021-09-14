Сибиряк выловил мощного 15-килограммового сазана в Обском море под Бердском

Новосибирец Владимир Дюкарев поймал на Обском водохранилище огромного 15-килограммового сазана. Мужчина подробно описал процесс ловли.
Изначально рыбак приехал за окунем, но все попытки были тщетны. Затем он перебрался уже на другое место, где эхолот заметил движение.
— Примерно на пятом забросе был мощнейший удар и спиннинг выгнулся в дугу. И началось. Раза три стремительно уходил метров на 40–50, как танк. Первый раз показался на поверхности воды где-то через час борьбы, и я понял, почему не мог так долго подвести, примерно оценив размер рыбы. Солнце садилось, подсака нет, потянул ветер. Я подтягивал к себе рыбу и думал, как быть дальше, — описал рыбалку Владимир Дюкарев.
Борьба за рыбу шла полтора часа, точный вес рыбы составил 14,6 килограмма. И только благодаря помощи очевидцев, которые поделились с рыбаком подсаком, ему удалось вытащить трофей.
Как признался сам Владимир, он увлекается рыбалкой с 12 лет.