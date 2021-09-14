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В убийстве врача подозревают уроженцы Иркутска: Пьяный гость столицы зарезал доктора

6:44:019/14/2021Фото: "Говорит Москва"
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66-летний врач-рентгенолог был убит в центре столицы. Он пытался оказать сопротивление — в руках был перцовый баллон.

Врач-рентгенолог Андрей Кравцов, убитый в Москве

В Москве идет расследование убийства 66-летнего врача-рентгенолога, который был убит на Большом Краснохолмском мосту в его пешеходной зоне.

По подозрению в убийстве был задержан 22-летний уроженец Иркутска, который проживал в Люберцах. По данным сотрудников полиции, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснили в ГУ МВД нанесение ножевых ранений доктору было произведено после конфликта 13 сентября в самом центре столицы. Убитый Андрей Кравцов работал в центральной поликлинике Литфонда, о нем известно, что убитый - врач высшей категории, кандидат медицинских наук заведовал кабинетом МРТ-диагностики.

- По данным следствия, вечером 13 сентября 2021 года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста в городе Москве, в ходе конфликта с 66-летним потерпевшим причинил ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

По данным сотрудников полиции, получивший множественные удары ножом москвич умер на месте происшествия. Он пытался оказать сопротивление — в руках был перцовый баллон.

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