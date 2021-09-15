Кто из депутатов подписал резолюцию схода в Бердске против мусорной свалки, но за набережную и прямые выборы мэра: Публикуем список

В Бердске был проведен сход 9 сентября, на котором была принята резолюция о необходимости отменить решение о строительстве мусорного полигона между Бердском и Искитимом.
После того, как резолюция была принята, ее подписали кандидаты в депутаты Госдумы и в Бердского совета депутатов согласные с мнением народа.
В целом темами резолюции стали три основных проблемы - мусорный полигон, перезонирование рекреационных территорий под коммерческую застройку и возврат прямых выборов мэра.
Среди кандидатов в депутаты в Госдуму реакция такова:
Наталья Пинус (Родина) - поддержала.
Андрей Теряев (Новые люди) - поддержал.
Евгений Цыбизов (Пария Роста) - поддержал.
Елена Пивоварова (Яблоко) - поддержала.
Виталий Новоселов (КПРФ) - поддержал.
Дмитрий Старостенко (Единая Россия) - поддержал.
Александр Плюшкин (Гражданская Платформа) - поддержал.
Александр Аверкин (Пария Пенсионеров) - не готов поддержать все вопросы.
Александр Аксененко (СР) - нет определенного ответа.
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ БЕРДСКА
ЛДПР - поддерживают кандидаты и всё местное Бердское отделение "ЛДПР".
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - кандидаты поддерживают резолюцию.
КОАЛИЦИЯ БЕРДСК - кандидаты поддерживают резолюцию.
ЕДИНАЯ РОССИЯ - сложная коммуникация. Секретарь местного отделения ЕР (Бадьин В.Г.) сказал, что заниматься вопросом некогда. Поддерживает Последний пункт про прямые выборы мэра, остальные нет.
КПРФ - резолюцию схода поддержали кандидаты:
Кузовкина Н.Б., Бердников А.Н., Жданов А.И., Алабин Р.Б., Берсенев А.А., Мукасеев А.В., Федоров С.В., Джафаров К.Н., Титов Д.С., Гук К., Степанов И.Р.
НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ
Резолюцию поддержали:
Белова Е.В., Ченцов Е.В., Утешев А.С., Слесарева Н.П., Айрапетян Г.С., Осин А.В., Лапицкий С., Арутюнов Б.П., Кузмичев С.В, Солоников Д.С., Курочкин В.А.
Увы, нам не удалось связаться со всеми кандидатами.
Те, кто по каким-то причинам не отражён в данном перечне, но считаем важным выразить свою позицию в отношении резолюции схода, обратитесь, пожалуйста, к нашему координатору (+7 (952) 913-58-60). Список будет обновлён.
ОТКРЫТАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ БЕРДСКОГО СХОДА 9 сентября 2021 г. г.Бердск
Мы, участники «Бердского схода» требуем:
Отменить планируемое строительство полигона отходов на границе Бердска и Искитима.
Эти планы противоречат стратегии развития города Бердска, являющегося жемчужиной санаторно-курортного отдыха Новосибирской области, и не соответствует многим законным нормам.
Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, активно включиться в процесс отмены этого неверного решения и добиться исключения полигона из территориальной схемы размещения отходов Новосибирской области.
Прекратить перезонирование рекреационных зон Бердска под жилое строительство и вернуть набережную на ул.Попова жителям города
Изменение зонирования территорий в Бердске зачастую происходит без учета мнения жителей, а депутаты принимают сторону власти, связанной с определенным строительным бизнесом.
Просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать возврат рекреационных территорий жителям города и впредь отстаивать интересы горожан в этом вопросе.
Требуем вернуть в муниципальную собственность земельный участок на улице Попова для строительства городской набережной!
Мы требуем вернуть бердчанам право выбирать мэра города Бердска.
Горожане сами вправе решать, кто будет главой города, кто будет отстаивать их видение того, как должна быть организована жизнь в Бердске.
Сегодня мэр Бердска фактически встроен в вертикаль власти, проводя в жизнь решения, скорее, исходя из интересов крупного бизнеса, тесно связанного с властью.
Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать и добиться изменения процедуры.
Бердску нужен народный мэр!
Резолюция принята единогласно участниками схода, сообщила Наталья Пинус в Facebook.