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Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек

7:02:219/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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Экипаж борта компании Nordstar заметил поломку через 4 минуты после взлета.

В аэропорт Кольцово вернулся самолет, вылетевший 5 минут назад

Самолет рейса Y7-917 который перемещался из Екатеринбурга к месту назначения — Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Кольцова после вылета. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы аэропорта.

- Рейс Y7-917 Екатеринбург - Ростов-на-Дону вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - сказали в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для ТАСС, через 4 минуты после вылета от пилота поступила информация об отказе одного из двигателей. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет об отказе левого двигателя.

- Вылетел в 15:06 (13:06 мск) из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), в 15:33 (13:33 мск) сел туда же без происшествий. На борту <находилось> 100 пассажиров, из них трое детей, шесть членов экипажа, опасный груз отсутствует, - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По данным пресс-службы, речь идет о борте компании Nordstar.

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