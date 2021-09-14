Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек

Самолет рейса Y7-917 который перемещался из Екатеринбурга к месту назначения — Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Кольцова после вылета. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы аэропорта.
- Рейс Y7-917 Екатеринбург - Ростов-на-Дону вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово. С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - сказали в пресс-службе.
По сообщению пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для ТАСС, через 4 минуты после вылета от пилота поступила информация об отказе одного из двигателей. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет об отказе левого двигателя.
- Вылетел в 15:06 (13:06 мск) из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), в 15:33 (13:33 мск) сел туда же без происшествий. На борту <находилось> 100 пассажиров, из них трое детей, шесть членов экипажа, опасный груз отсутствует, - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
По данным пресс-службы, речь идет о борте компании Nordstar.