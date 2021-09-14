Штраф 9 млн рублей заплатит Telegram за отказ удалить запрещенный контент

В России суд потребовал выплатить штраф Telegram за отказ выполнять требование властей. Данное решение последовало после того, как в отношении мессенджера были возбуждены административные дела по ч. 2 и 4, ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).
- Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам в размере 9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Теперь в общей сложности сумма штрафов для Telegram превышает 35 миллионов рублей. В этот же день, 14 сентября, были оштрафованы Facebook и Twitter.
С 1 февраля 2021 года в РФ вступил в силу закон, по которому от соцсетей требуют самостоятельно выявлять и удалять запрещенный в стране контент. Если администрация социальной сети не может сама понять - противоправен данный контент или нет, она должна направить информацию в Роскомнадзор, который оценит правомерность использования информации.