Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Штраф 9 млн рублей заплатит Telegram за отказ удалить запрещенный контент

7:54:499/14/2021Фото: Flickr
0

Теперь в общей сложности сумма штрафов для месенджера превышает 35 млн. В этот же день, 14 сентября, были оштрафованы Facebook и Twitter.

Telegram снова оштрафован

В России суд потребовал выплатить штраф Telegram за отказ выполнять требование властей. Данное решение последовало после того, как в отношении мессенджера были возбуждены административные дела по ч. 2 и 4, ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

- Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам в размере 9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Теперь в общей сложности сумма штрафов для Telegram превышает 35 миллионов рублей. В этот же день, 14 сентября, были оштрафованы Facebook и Twitter.

С 1 февраля 2021 года в РФ вступил в силу закон, по которому от соцсетей требуют самостоятельно выявлять и удалять запрещенный в стране контент. Если администрация социальной сети не может сама понять - противоправен данный контент или нет, она должна направить информацию в Роскомнадзор, который оценит правомерность использования информации.

Признаки хорошего любовника: их всего 4
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Что сейчас с болеющим коронавирусом журналистом Киселевым
Скончалась певица, которая покорила сердца миллионов
штрафтребованиемессенджерудаление контентаTelegram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут подчиняться соцсети требованиям властей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как распознать хорошего любовника
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

БердскПолиция начала служебную проверку после избиения девочки в отделе МВД по Бердску
7:35:28 9/14/2021
Полиция начала служебную проверку после избиения девочки в отделе МВД по Бердску
С днем образования санитарно-эпидемиологической службы замечательные открытки для всех причастных
7:15:44 9/14/2021
С днем образования санитарно-эпидемиологической службы замечательные открытки для всех причастных
После изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами требуют закрыть их общежитие подмосковные власти
7:14:38 9/14/2021
После изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами требуют закрыть их общежитие подмосковные власти
Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек
7:02:21 9/14/2021
Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Екатеринбург: В Ростов-на-Дону летели 100 человек
Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе
7:00:44 9/14/2021
Сильный ритуал в Полнолуние 21 сентября на улучшение благосостояния и удачу в работе
В убийстве врача подозревают уроженцы Иркутска: Пьяный гость столицы зарезал доктора
6:44:01 9/14/2021
В убийстве врача подозревают уроженцы Иркутска: Пьяный гость столицы зарезал доктора
БердскМаленькая девочка разрыдалась из-за очереди в поликлинике: ЦГБ Бердска объяснило слезы ребенка огромной загрузкой врачей
6:23:10 9/14/2021
Маленькая девочка разрыдалась из-за очереди в поликлинике: ЦГБ Бердска объяснило слезы ребенка огромной загрузкой врачей
Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители
6:08:29 9/14/2021
Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители
Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года
6:00:02 9/14/2021
Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года
Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении
5:52:51 9/14/2021
Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении