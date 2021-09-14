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Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы

8:53:049/14/2021Фото: Pixabay
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Каждый день просроченной визы в стране стоит 3 доллара, а в случае неуплаты ежедневно начисляется еще и штраф — 5 долларов. Так долги растут до сумм, которые туристы заплатить не в состоянии.

В Непале находятся около 20 россиян, которые не могут вылететь с прошлого года

В Непале продолжают находится около 20 россиян, которые до пандемии решили посетить данную страну. Туристка Анна рассказала для портала TourDom.ru о том, что происходит в стране с туристами из России.

По словам россиянки, она прилетела в Непал до пандемии, а 24 марта 2020 года в стране был введен локдаун и прекращено авиасообщение с другими странами. Один рейс был организован российским властями 20 апреля, чтобы вызволить застрявших россиян.

- Не все смогли им воспользоваться: кто-то был заблокирован в горах, кто-то уже имел обратный билет на более поздние даты, — пояснила Анна.

Аэропорт Катманду стал принимать самолеты из-за границы с 1 сентября 2020 года, однако не все туристы смогли покинуть страну в тот момент, потому что цена за билет составляла порядка 1 300 долларов. При этом власти страны ввели плату за каждый день просрочки по визе по 3 доллара в сутки, а в случае неуплаты еще и штраф по 5 долларов в день. Таким образом в месяц каждый россиянин без средств накапливал долг в 240 долларов.

- У каждого из нас за год накопилось по 3 тыс. и более долларов долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс. Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране, — заявила Анна.

Заведующий консульским отделом российского посольства в Непале Михаил Сковородников рассказал, что дипломаты знают о проблемах российских туристов и в курсе каждой истории.

- Мы поименно знаем каждого из застрявших в Непале туристов и их персональные истории. Поддерживаем с нашими гражданами постоянную связь, периодически встречаемся, информируем о предпринимаемых нами действиях. В Непале на сегодня вынужденно остаются сотни резидентов и других стран: Китая, Бангладеш, Шри-Ланки, европейских государств. Эти люди находятся здесь фактически на нелегальном положении. Частичной виной тому — пандемия и перманентно вводимые непальским правительством ограничительные меры. Иностранцы хотят, но не могут уехать, потому что накопился и продолжает накапливаться долг в виде штрафов. Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило: МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение для россиян, — рассказал дипломат.

По словам дипломата в настоящее время власти предпринимают усилия, чтобы вывезти россиян из Непала. Стоимость билета в одну сторону около 30 тысяч рублей, для того, чтобы сесть на самолет необходимо предоставить документ, о том, что нет задолженности за визу.

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