Бердск прирастает мигрантами: Город попал в лидеры по приросту населения за счет приезжих

В Росстате опубликованы данные о миграционных процессах по регионам страны. Новосибирская области стала лидером среди регионов, относящихся к Сибирскому федеральному округу. Из региона выехали 33,7 тысяч человек, а прибывшими стали более 37 тысяч граждан.
Если рассматривать Сибирь в целом, то динамика отрицательная: разница между убывшими и прибывшими — более 9000 человек.
- Региональными лидерами по миграционному приросту городского населения являются Новосибирск (+2146 человек) и Бердск (+252 человек); по миграционному приросту сельского населения: Новосибирский (+2637 человек), Мошковский (+185 человек) и Коченевский (+158 человек) районы, - сообщили в минэкономразвития региона.
После опубликования данных стало известно, что подавляющее большинство миграционных процессов — международные — обмен со странами СНГ — более 3000 человек.
Среди регионов СФО с самым большим показателем по убыли населения стала Омская область — она составила почти 5000 жителей. По 3000 человек составила убыль у Томской области и Алтайского края.
В 2021 году в Новосибирской области заметно выросла естественная убыль населения. Самым большим отрицательным показателем отличился июль, когда умерли 5741 человек, а родились 2526.