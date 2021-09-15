Какой сегодня церковный праздник 15 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 сентября 2021 года
Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины
Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского
Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
Народные праздники и приметы
День Мамонтия
В этот день почитают память мучеников Маманта, Феодота и Руфины.
Святого Маманта в народе считаю покровителем овец. В этот день на стол ставят молоко и сыр – символический знак уважения святому.
С этого дня скот не выгоняют на пастбища. Хозяева наводят порядки в хлевах, загонах для животных, кладовых. Хозяйственные постройки окуривают вересковым дымом. Считается, что это защищает от нечистой силы.
Низкие облака предвещают дождливую и холодную погоду.
Приметы
Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки – к плохой погоде.
Если закат красный – скоро морозы.
Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то и вся осень теплая и вёдреная (ясная, тихая, сухая).
Облака опускаются и плывут низко – к непогоде.
Атмосферное давление повышается – к малооблачной погоде без осадков.
Источник: my calend.ru