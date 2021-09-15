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Погода в Бердске 15 сентября 2021 года: потепление во второй половине недели

6:30:039/15/2021Фото: pixabay.com
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К вечеру воздух прогреется до +17 тепла.

К нему часто приходили дикие козы

15 сентября в Бердске начнется потепление. Температура воздуха в этот день будет выше на несколько градусов чем в предыдущий, а ветер слабее.

Так, с утра воздух прогреется до +8 градусов, с вероятностью осадков 86%. К обеду потеплеет до +15 и наступит прояснение до конца дня. К вечеру воздух прогреется до +17 тепла.

Ветер ослабеет до 0.8 м/с. Давление повысится и составит 751 мм рт. ст.

15 сентября отмечается народно-христианский праздник День Мамонтия. По-другому его называют Федот и Руфина, Козий род, Мамонт-овчарник и Овчинник.

Мамант родился в Пафлагонии, родители его воспитали христианином. Когда Мамант поселился на горе, там он постился, молился и читал Святое Писание зверям. К нему часто приходили дикие козы,а Мамант доил их и делал из молока козий сыр.

По традиции, в праздник до полудня не выгоняли на улицу домашний скот: коров, овец. «Выгонишь - беду нагонишь», - говорили фермеры.
Слава о Маманта росла, но вскоре его арестовали.
В темнице, куда его пометили, от голода умирали 40 заключенных. Святой обратился в молитве к Богу и в окно влетел голубь, принеся всем пищу. Когда наступил день казни, его бросили на арену цирка к диким животным. Но звери его не тронули. Видя это, один из языческих жрецов поразил Маманта трезубцем.

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