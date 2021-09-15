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С днем памяти Князя Олега благолепные открытки для поздравления друзей и родных 15 сентября

6:15:469/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Князь Олег объединил славян в Киевскую Русь.

День памяти князя Олега

Во время правления (882—912) Олег объединил разрозненные славянские племена в единое государство — Киевскую Русь. Но для этого пришлось захватить Киев, где в то время сидели дружинники Рюрика Аскольд и Дир, убитые князем во время небольшого похода.

День памяти князя Олега

Летопись рассказывает, что 2 сентября (по старому стилю) 911 года князь Олег, прозванный «вещим», после успешного похода на Константинополь (славянск. — Царьград) заключил договор с Византией. Согласно «Повести временных лет» это событие произошло: «...Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира 6420...», что соответствует 15 сентября по новому стилю.

Источник: calend.ru

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