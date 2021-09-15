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15 сентября День Мамонтия: почему сегодня у хозяйки на столе должен быть сыр и молоко по народным приметам

8:00:499/15/2021Фото: pixabay.com
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Когда святой Мамант жил в пустыне, и к нему приходили дикие козы. Он доил коз и готовил сыры,

На праздник на столе обязательно должны были стоять домашний сыр и молоко

15 сентября - день памяти Мамант Кесарийского - христианского мученика.

В народе его называют святым Мамантом. Когда святой Мамант жил в пустыне, и к нему приходили дикие козы. Он доил коз и готовил сыры, которые ел сам и продавал их, раздавая выручку нуждающимся. Кроме того, вокруг святого собирались и другие дикие звери, которых он не боялся, и они его тоже "... вокруг него олени, и дикие козы, и другие животные".

Вскоре вся Кесария услышала о богоугодном образе жизни святого Маманта. Правителю это не понравилось. Тогда он послал своих подданных, чтобы схватить его. Они встретили святого Маманта на горе, но не узнали его, приняв за местного пастуха. Святой впустил их в свою хижину, где напоил свежим молоком, а затем, зная, о своем мученичестве ради Христа, сказал им свое имя.
Святого приговорили на съедение к диким зверями, но звери отказались прикоснуться к нему, а наоборот легли у его ног.

Это не понравилось языческому богу, и он убил Маманта своим трезубцем.

По народной традиции, на праздник на столе обязательно должны были стоять домашний сыр и молоко.

Также ко дню Мамонтия в полях заканчивались все полевые работы. Оставалось только выкопать урожай картофеля, а молодым людям разрешалось ходить друг к другу в гости, освобождаясь на весь день от работы. Поэтому многие наряжались в красивые наряды и устраивали праздничные посиделки.

Теплая погода по приметам в этот день к теплой осени. Также в этот день нельзя покупать что-то новое, начинать новые дела. Лучше всего провести обряд защиты, окурив помещение ладаном.

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