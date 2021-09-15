С днем HR-менеджера 15 сентября удивительной красоты открытки для мастеров своего дела и поздравления

HR-менеджер, твой труд
Дарит миру пользы много.
Пусть успехи прибегут,
Чтоб идти с тобою в ногу!
И десятки перспектив
Вспыхнут вдруг на горизонте,
Чтобы путь твой был красив,
Ждал карьерный рост в работе!
HR-менеджер отличный,
Поздравления прими,
Будет пусть доход приличный,
Уважаем будь людьми.
И с большим авторитетом
Персоналом управляй,
Свои мудрые советы
Не скупясь, ты раздавай.
И в прекрасном коллективе
Твои будни пусть идут,
И вся жизнь течёт красиво,
Только радости в ней ждут!
День HR-менеджера нынче, Ты поздравления прими, В работе кадровой с усердием Вперед с улыбкою иди.
Крепки пусть будут твои нервы.
Зарплата радует пускай,
Работай с чувством, вдохновением
И никогда не унывай.
Пусть труд оценен будет щедро,
Начальство ценит пусть тебя,
Счастливой будет непременно
Пускай красавица судьба.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru