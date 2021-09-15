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15.09
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С днем HR-менеджера 15 сентября удивительной красоты открытки для мастеров своего дела и поздравления

7:15:439/15/2021Фото: bipbap.ru
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День HR-менеджера — это День специалиста по управлению персоналом (HR — от английского — human resources).

День HR-менеджера

HR-менеджер, твой труд
Дарит миру пользы много.
Пусть успехи прибегут,
Чтоб идти с тобою в ногу!

И десятки перспектив
Вспыхнут вдруг на горизонте,
Чтобы путь твой был красив,
Ждал карьерный рост в работе!

День HR-менеджера

HR-менеджер отличный,
Поздравления прими,
Будет пусть доход приличный,
Уважаем будь людьми.

И с большим авторитетом
Персоналом управляй,
Свои мудрые советы
Не скупясь, ты раздавай.

И в прекрасном коллективе
Твои будни пусть идут,
И вся жизнь течёт красиво,
Только радости в ней ждут!

День HR-менеджера

День HR-менеджера нынче, Ты поздравления прими, В работе кадровой с усердием Вперед с улыбкою иди.

Крепки пусть будут твои нервы.
Зарплата радует пускай,
Работай с чувством, вдохновением
И никогда не унывай.

Пусть труд оценен будет щедро,
Начальство ценит пусть тебя,
Счастливой будет непременно
Пускай красавица судьба.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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