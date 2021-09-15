Как и кого нужно обязательно поминать 15 сентября 2021 года? Что поставить на поминальный стол

15 сентября в народе принято поминать князя Олега Новгородского, который захватил власть почти над всеми русскими землями. Он знаменит тем, что перенес столицу Руси из Новгорода в Киев и тем самым заложил фундамент огромного могучего государства Киевская Русь.
В 907 году великий князь задумал очень успешный поход на Византию. Греки, испугавшись его огромную армию, предложили Киевской Руси платить дань. Князь Олег принял дань и потребовал для своих купцов свободно привилегий. Через пять лет он подписал мирный договор с греками.
После этого похода все были поражены сообразительностью и находчивостью великого князя Олега и начали рассказывать легенды о его силе, также прозвали его Олегом Вещим.
По традиции в день памяти нельзя радоваться. Жители всей деревни в памятный день собирались в культовом месте и молились богам за Князя Олега и за всех воинов, которые погибли вдали от дома. Жрецами проводились поминальные обряды, во время которых они просили богов помиловать всех. После этого обряда славяне совершали поминальный обед. На котором вспоминали победы и свершения Князя Олега и молились о его душе богам.
На стол обязательно ставили блюда из мяса, свежий хлеб и зажигали свечу. Считалось, что души умерших тянутся к свету и теплу, поскольку весь загробный мир мрачный и холодный. Вечером этого же дня, старейшина деревни разводил костер и звал всю молодежь. Весь вечер он у костра рассказывал о подвигах Олега и его воинов.