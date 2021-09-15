Торжественные открытки с днем демократии 15 сентября для каждого

С днем демократии тебя!
Желаю правду говорить!
Но, только чтобы эта правда
Людям не мешала жить!
Ты можешь выйти и сказать
Соседу, что он лох,
Только вот результат,
Боюсь, что будет плох!
Включи ты лучше телевизор,
Там правды – завались,
И главное, она не портит
Твою личную жизнь!
Поздравления прими
Ты с Днем Демократии!
Пусть не будет на планете
Мафиозной братии!
Чтоб права не нарушались
Никогда народные.
И чтоб были мы всегда
Честными, свободными!
С днем демократии славной
Спешу поздравить. Так держать!
И коль в стране народ есть главный,
Страна не будет прозябать.
Как хорошо, когда за слово
В тюрьму не могут посадить.
Пусть утверждение не ново,
Но только так и стоит жить!
Желаю только процветанья,
Политиков таких, чтобы
Имели силу и старанье
Служить на благо для страны.
Источник: fresh-cards.ru, zedra.ru