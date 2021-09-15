Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября

16 сентября отмечается православный праздник в честь Писидийской иконы Божией матери.
Чудотворная икона Божией Матери была прославлена чудесными свершениями в Созополе. История ее написания неизвестна. В посланиях Патриарха из Константинополя Германоса об почитании иконы, которые были сказаны на Седьмом Вселенском соборе, "икона Приснопамятной Пресвятой Богородицы, которая находится в Писидийском Созополе, которая источает мир из рук ее", названа "древней". Чудотворение, совершенное на иконе, датируется шестым веком. Когда при помощи ее силы, супружеская пара, у которой все дети родились мертвыми, после молитвы перед иконой сумела родить здорового ребенка.
К Богородице с молитвой обращаются по любому поводу. К иконе всегда приходят верующие и зажигают перед ней свечи. Писидийская икона Божией Матери не стала исключением. К ней приходят просить о заступничестве, чтобы убрать скорбь, уныние. Богословие на этой иконе изображает Богородицу с Иисусом на левой руке, которая правой благословляет. Православные христиане верят, что она ходатайствует за нас, принося нашу боль в присутствие своего Сына. Она молится нашими молитвами с любовью и всегда помогает. К иконе часто приходят бесплодные пары, которые просят о детях. Существует множество случаев, когда икона действительно помогала.