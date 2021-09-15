Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября

12:00:059/15/2021Фото: pixabay.com
0

К ней приходят просить о заступничестве, чтобы убрать скорбь, уныние.

К Богородице с молитвой обращаются по любому поводу

16 сентября отмечается православный праздник в честь Писидийской иконы Божией матери.

Чудотворная икона Божией Матери была прославлена чудесными свершениями в Созополе. История ее написания неизвестна. В посланиях Патриарха из Константинополя Германоса об почитании иконы, которые были сказаны на Седьмом Вселенском соборе, "икона Приснопамятной Пресвятой Богородицы, которая находится в Писидийском Созополе, которая источает мир из рук ее", названа "древней". Чудотворение, совершенное на иконе, датируется шестым веком. Когда при помощи ее силы, супружеская пара, у которой все дети родились мертвыми, после молитвы перед иконой сумела родить здорового ребенка.

К Богородице с молитвой обращаются по любому поводу. К иконе всегда приходят верующие и зажигают перед ней свечи. Писидийская икона Божией Матери не стала исключением. К ней приходят просить о заступничестве, чтобы убрать скорбь, уныние. Богословие на этой иконе изображает Богородицу с Иисусом на левой руке, которая правой благословляет. Православные христиане верят, что она ходатайствует за нас, принося нашу боль в присутствие своего Сына. Она молится нашими молитвами с любовью и всегда помогает. К иконе часто приходят бесплодные пары, которые просят о детях. Существует множество случаев, когда икона действительно помогала.




Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
православиехристианствопраздникимолитвыПисидийская икона Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знали о такой иконе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Живот стухнет за неделю! Минус 1 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Люди, которым фотошоп противопоказан

Последние новости

Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября
12:00:05 9/15/2021
Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября
Россиянкам выплатят пенсию умершего мужа. Рассказываем, кто сможет получить деньги
11:58:46 9/15/2021
Россиянкам выплатят пенсию умершего мужа. Рассказываем, кто сможет получить деньги
В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов
11:50:32 9/15/2021
В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов
«Челси» обыграл «Зенит» на матче Лиги чемпионов со счетом 1:0
11:36:25 9/15/2021
«Челси» обыграл «Зенит» на матче Лиги чемпионов со счетом 1:0
В Тюмени пропали родители изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой
11:22:27 9/15/2021
В Тюмени пропали родители изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой
В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями
11:11:43 9/15/2021
В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями
БердскАксёненко: на областной семейный капитал можно будет купить компьютер
10:57:58 9/15/2021
Аксёненко: на областной семейный капитал можно будет купить компьютер
БердскТребуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"
10:57:23 9/15/2021
Требуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"
Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида
10:25:20 9/15/2021
Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида
Сильный финансовый обряд: Как привлечь деньги в магический день осеннего равноденствия 22 сентября
10:23:11 9/15/2021
Сильный финансовый обряд: Как привлечь деньги в магический день осеннего равноденствия 22 сентября