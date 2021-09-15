16 сентября - Писидийская икона Божьей матери: три самых категорических запрета и три очень-очень важных дела для каждого

Писидийская икона Божией Матери — одна из древнейших чудотворных икон Богородицы, почитаемых в Византии и в России.
Образ Богородицы, хранившийся в Писидийском Созополе (На территории Турции), стала известная благодаря своим чудесам еще в шестом веке — из руки изображенной Богородицы начало истекать благовонное миро. В городе Амасии жила женатая пара, в которой все дети умирали сразу после рождения. Опечаленные своим горем, супруги пришли посоветоваться к Евтихию. Он с молитвой помазал христиан елеем (маслом), освященным Крестом Господним, и миром, которое истекло от Писидийской иконы. Также Евтихий сказал им назвать следующего ребенка Петром. «Этот ребенок будет жить», — сказал святитель. Вскоре у пары родился мальчик, и с тех пор все их дети рождались здоровыми. Услышав о таком чуде, жители города прославили Бога.
Запреты в праздник:
Все православные праздники-это особые даты для всех христиан. В эти дни нужно посвящать себя Господу, полностью отказываются от суеты, присущей всему мирскому, читать молитвы и совершают предписанные обряды: не ругаться, не сквернословить, не злиться.
Три важных дела в этот день:
Тот, кто дает, с щедростью; тот, кто ведет, с усердием; тот, кто проявляет милосердие, с жизнерадостностью.
Пусть любовь будет нелицемерная. Ненавидь то, что есть зло. Цепляйтесь за хорошее.
Будьте добры и нежны друг к другу с братской любовью, в знак уважения отдавая предпочтение друг другу;