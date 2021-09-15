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Почему категорически нельзя спать днем 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая купина»?

10:00:599/15/2021Фото: pixabay.com
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У каждого религиозного праздника есть свои традиции и обычаи. Некоторые из них ограничивают человека в его действиях мирской жизни. Например, запрещают спать! Почему нельзя спать 17 сентября рассказываем в этом материале.

17 сентября празднуют День Неопалимой Купины

Каждая религия уникальна в своем проявлении. Одной из самых богатых конфессий в культурном ключе является христианство. Оно подразделяется на несколько ветвей, но сегодня речь пойдет только об одной из них – православии. Православие интересно тем, что практически каждый день церковь отмечает какой-либо праздник. При этом на одни из них гуляют, а на другие даже нельзя ложиться спать!

Так, 17 сентября празднуют День Неопалимой Купины. Неопалимая Купина является изображением, прототипом Божьей Матери – Девы Марии. Как гласит поверье, выгуливал Моисей однажды подле горы Синай своих овец. И увидел, как вдали горит куст. Куст горел, но не сгорал, что очень сильно удивило Моисея. Решил мужчина подойти поближе. Вдруг из огня явился Моисею Бог с важным посланием: вывести народ из Египта.

С тех пор стали некоторые считать тот куст «Неопалимой Купиной», которая уберегает людей от бедствий в виде пожаров и взрывов. Изображение Неопалимой Купины воплотили через икону Божьей Матери, которой можно молиться и просить покровительства в быту и хозяйстве в виде защиты от грабителей и вандалов.

17 сентября, так же, как и в любой другой православный праздник, следует придерживаться определенных правил. Например, нельзя спать днем. Считается, что тот, кто предался дневной неге, проснется больным. Нельзя пренебрежительно обращаться с огнем, а тем более ругаться или выяснять отношения возле него. В этот день нужно всеми способами бороться с ленью и бездельничеством. И, наоборот, постараться успеть как можно больше различных дел.

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