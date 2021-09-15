Почему категорически нельзя спать днем 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая купина»?

Каждая религия уникальна в своем проявлении. Одной из самых богатых конфессий в культурном ключе является христианство. Оно подразделяется на несколько ветвей, но сегодня речь пойдет только об одной из них – православии. Православие интересно тем, что практически каждый день церковь отмечает какой-либо праздник. При этом на одни из них гуляют, а на другие даже нельзя ложиться спать!
Так, 17 сентября празднуют День Неопалимой Купины. Неопалимая Купина является изображением, прототипом Божьей Матери – Девы Марии. Как гласит поверье, выгуливал Моисей однажды подле горы Синай своих овец. И увидел, как вдали горит куст. Куст горел, но не сгорал, что очень сильно удивило Моисея. Решил мужчина подойти поближе. Вдруг из огня явился Моисею Бог с важным посланием: вывести народ из Египта.
С тех пор стали некоторые считать тот куст «Неопалимой Купиной», которая уберегает людей от бедствий в виде пожаров и взрывов. Изображение Неопалимой Купины воплотили через икону Божьей Матери, которой можно молиться и просить покровительства в быту и хозяйстве в виде защиты от грабителей и вандалов.
17 сентября, так же, как и в любой другой православный праздник, следует придерживаться определенных правил. Например, нельзя спать днем. Считается, что тот, кто предался дневной неге, проснется больным. Нельзя пренебрежительно обращаться с огнем, а тем более ругаться или выяснять отношения возле него. В этот день нужно всеми способами бороться с ленью и бездельничеством. И, наоборот, постараться успеть как можно больше различных дел.