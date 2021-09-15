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При странных обстоятельства погиб в Турции 4-летний мальчик из России

9:11:269/15/2021
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Родственники умершего ребенка обратились в Следственный комитет и требуют проведения экспертизы.

Турция остается самым популярным местом отдыха у россиян
В Турции при странных обстоятельствах скончался 4-летний москвич

Родные 4-летнего мальчика обратились в СК с просьбой провести проверку странной гибели их племянника. Он отдыхал с родителями в Турции, где вдруг ребенку стало плохо. Но турецкие врачи не смогли спасти малыша. У семьи возникли вопросы по поводу причины смерти и качества медицинской помощи.

Трагедия произошла в Анталии, где отдыхала семья из Москвы с начала сентября. Вскоре у мальчика стало ухудшаться самочувствие, появились тошнота и слабость.

Сначала его наблюдал врач при отеле, потом мальчика пришлось положить в больницу, но и это не помогло - он скончался. Турецкие врачи выдали странное заключение, где вместо диагнозов перечисляются причины, которые, наоборот, не подтвердились. Врачи указали на нарушение кислотно-щелочного баланса.

Однако по словам родителей, сын ходил в детский сад, не состоял ни на каких учетах и ничем не болел. Накануне трагедии ничего подозрительного в его состоянии взрослые не заметили.

Родители уже вернулись на родину, а тело малыша будет доставлено из Турции позже.

Семья просят следователей провести вскрытие и соответствующие экспертизы.

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