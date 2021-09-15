При странных обстоятельства погиб в Турции 4-летний мальчик из России

Родные 4-летнего мальчика обратились в СК с просьбой провести проверку странной гибели их племянника. Он отдыхал с родителями в Турции, где вдруг ребенку стало плохо. Но турецкие врачи не смогли спасти малыша. У семьи возникли вопросы по поводу причины смерти и качества медицинской помощи.
Трагедия произошла в Анталии, где отдыхала семья из Москвы с начала сентября. Вскоре у мальчика стало ухудшаться самочувствие, появились тошнота и слабость.
Сначала его наблюдал врач при отеле, потом мальчика пришлось положить в больницу, но и это не помогло - он скончался. Турецкие врачи выдали странное заключение, где вместо диагнозов перечисляются причины, которые, наоборот, не подтвердились. Врачи указали на нарушение кислотно-щелочного баланса.
Однако по словам родителей, сын ходил в детский сад, не состоял ни на каких учетах и ничем не болел. Накануне трагедии ничего подозрительного в его состоянии взрослые не заметили.
Родители уже вернулись на родину, а тело малыша будет доставлено из Турции позже.
Семья просят следователей провести вскрытие и соответствующие экспертизы.