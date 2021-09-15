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Директор закрыла детей в школьном туалете и вызвала гнев родителей в Новосибирске

9:36:559/15/2021Фото: Public Domain Pictures
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Причиной такого наказания стало курение школьников в стенах учебного заведения. Уполномоченный по правам детей Надежда Болтенко осудила поступок педагога.

Директор школы заперла в туалете детей. которые там курили

В Новосибирске несколько девятиклассников были заперты в туалете школы после того, как директор уличила подростков в курении. Родители школьников обратились в аппарат Уполномоченного по правам ребенка по региону с жалобой на действия администрации школы.

— Что за преступление такое совершили дети, что появилась необходимость вызывать полицию? ПДН? Почему не вызвать ОМОН с собаками? Или сразу дубинками на месте всех без разбора? Может, их, за то, что зашел в туалет, нужно было на 15 суток посадить, — цитирует пресс-служба уполномоченного обращение матери одного из детей.

По словам матери курившего ребенка, директор школы превысила свои полномочия, - она не вправе была пользоваться такими методам при борьбе с вредными привычками школьников. Надежда Болтенко, представляющая интересы детей в Новосибирской области, согласна с позицией мамы.

— Директор — лицо образовательной организации и такое поведение с его стороны неприемлемо. Я ни в коем случае не поощряю курение детьми в школьных туалетах, но профессионализм, проявление этических, нравственных норм педагогами в общении с детьми никто не отменял. Учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, — пояснила Надежда Болтенко.

Правоохранительные органы будут разбираться в инциденте и по результатам проверки пояснят, кто прав, кто виноват. Известно, что обращение по данному случаю были направлены в областное министерство образования, региональную прокуратуру и в департамент образования Новосибирска, сообщает КП.

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