Директор закрыла детей в школьном туалете и вызвала гнев родителей в Новосибирске

В Новосибирске несколько девятиклассников были заперты в туалете школы после того, как директор уличила подростков в курении. Родители школьников обратились в аппарат Уполномоченного по правам ребенка по региону с жалобой на действия администрации школы.
— Что за преступление такое совершили дети, что появилась необходимость вызывать полицию? ПДН? Почему не вызвать ОМОН с собаками? Или сразу дубинками на месте всех без разбора? Может, их, за то, что зашел в туалет, нужно было на 15 суток посадить, — цитирует пресс-служба уполномоченного обращение матери одного из детей.
По словам матери курившего ребенка, директор школы превысила свои полномочия, - она не вправе была пользоваться такими методам при борьбе с вредными привычками школьников. Надежда Болтенко, представляющая интересы детей в Новосибирской области, согласна с позицией мамы.
— Директор — лицо образовательной организации и такое поведение с его стороны неприемлемо. Я ни в коем случае не поощряю курение детьми в школьных туалетах, но профессионализм, проявление этических, нравственных норм педагогами в общении с детьми никто не отменял. Учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, — пояснила Надежда Болтенко.
Правоохранительные органы будут разбираться в инциденте и по результатам проверки пояснят, кто прав, кто виноват. Известно, что обращение по данному случаю были направлены в областное министерство образования, региональную прокуратуру и в департамент образования Новосибирска, сообщает КП.