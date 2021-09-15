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В Москве директор дезцентра и соседи рассказали свою версию отравления семьи арбузом на улице Совхозной. Новые подробности трагедии

10:52:299/15/2021,Дарья КостинаФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Предприниматель сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что он и работники его фирмы столкнулись с волной негатива: "Нам проще закрыть кого-то невиновного, чем искать реальные факты и доказательства. В доме отравилась ещё почти 10 человек, которые в магазин не ходили этот".

После отравления семьи Евремовых, недомогание почувствовали ещё около 10 человек
После отравления семьи Евремовых, недомогание почувствовали ещё около 10 человек

Настоящая трагедия произошла в Москве, где 9 сентября целая семья Ефремовых отравилась магазинным арбузом. Ягоду Елена, ее мать и дочь купили в «Магните», поели и через несколько часов всем троим стало плохо. Через сутки 61-летняя Валентина и 15-летняя Полина умерли в больнице. Позже стало известно, что девочка погибла от полиорганной недостаточности. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Предполагалось, что семья отравилась арбузом.

Позже эта версия подтвердилась: в арбузе из «Магнита», которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции — цигатрина. Его использовала специализированная организация для обработки помещений магазина. О страшной находке в ягоде сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 13 сентября.

Из дома, где живет семья Ефремовых, в больницу с отравлением в больницу попали еще около пяти человек, в том числе дети.

Известно, что «Магнит» продал больше 70 тонн арбузов из этой партии. Позже представитель компании сообщил, что неделю назад все продукты проверялись. Однако люди из других регионов высказали свои страхи по поводу покупки фруктов, ягод и продуктов в целом. В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 13 сентября, жительница Оренбугской области Анастасия Синицина рассказала, как теперь ходит в магазин.

— Я, конечно, и до этого все мыла, высушивала и только потом готовила или принимала в пищу продукты с «Магнита» около нашего дома. Но сейчас делаю это ещё и с мыслями: «Так, ну бананы наверное точно не потравили». Так и хожу. У меня есть маленький ребёнок, я не представляю, как теперь папа и мама будут без ребёнка своего жить. Ну а если говорить про случай в целом, то скажу так: это не намерено, уверена, что у работника не было мыслей перетравить пол-Москвы. Это случайность, но трагичная, — делится Анастасия.

13 сентября задержали сотрудника, который проводил травлю насекомых в магазине. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за несоблюдение правил дезинфекции.

«Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября попытался связаться со знакомыми семьи погибших, однако с журналистами никто общаться не спешит: все хранят молчание.

Однако пообщаться все же удалось с жительницей улицы Совхозной: в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» женщина, которая предпочла остаться анонимом, сообщила, что иногда видела главу семейства и редко дочку. О том, что семья отравилась арбузом она узнала во дворе.

- Я живу здесь, в этом районе. Видела нечасто их. Вообще, я в этом магазине тоже беру продукты. Но сейчас страшно после такого. Про отравление узнала во дворе, обсуждали. Ну и потом ещё людей увозили, увозили. Страшно, конечно. Ребёнку всего 15 лет, - сокрушается жительница ул. Совхозной.

Между тем, журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 13 сентября удалось выйти на связь с директором фирмы, которая проводила обработку «Магнита» от насекомых — Дмитрием. Предприниматель сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 13 сентября, что он и работники его фирмы столкнулись с волной негатива, давать комментарии СМИ по сложившейся ситуации ему сложно.
— Я выложил видео у себя, там все объясняю, говорю. Посмотрите и все поймёте, — сообщил Дмитрий.

Видео с рассказом о ситуации действительно есть в соцсетях предпринимателя. Там он рассказывает, что его областной дезцентр оказался заложником ситуации.
— То, что происходит сейчас, я это называю - заложники. Средством мы пользуемся больше пяти лет. Каждый день мы обрабатываем большое количество помещений на территории Москвы и МО. Каждый день около 300 плановых обработок. У нас свидетеля перевели в статус обвиняемого, знаете, почему? Нам проще закрыть кого-то невиновного, чем искать реальные факты и доказательства. В доме отравилась ещё почти 10 человек, которые в магазин не ходили этот, — сообщил на своей странице Дмитрий.

После этого обращения, директор дезцентра сделал ещё одно: в соцсетях Дмитрий написал следующее:
— Пишу пост очередного бардака. По бизнесу прошлись катком наглые СМИ. Звонки, смс переходят в допросы, в которых ответ будет выглядеть так, как этого хотят СМИ. А хотят они только одного — рейтинга и врут только для этого. Официально, ни я, ни мои сотрудники не даём никаких больше комментариев для СМИ, — написал директор областного дезцентра Дмитрий.

Дмитрий также отметил, что переживает за своего сотрудника, которого задержали на 48 часов. Сейчас связь с 39-летним Антоном связь через адвоката. Дмитрий также пообещал, что сделает все возможное, чтобы в ситуации разобрались.

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Мог ли арбуз быть отравлен не по случайности?

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