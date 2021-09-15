В Бердске подозревают коронавирус у 355 горожан. Новые данные о заболевших на 15 сентября

На 15 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 355 жителей, сообщает оперативны штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки взято 144 теста на определение заболевших. Выздоровели и выписались за все время пандемии 2265 бердчан.
На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2417 случаев коронавирусной инфекции.
Также по информации оперативного штаба, на 15 сентября 2021 в России зафиксировано 7 176 085 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 194 249 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти. В активной фазе болезни находятся 563 803 человек, из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2.71%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 15 сентября 2021 в России: 6 418 033.