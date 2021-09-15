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В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями

11:11:439/15/2021Фото: Pixabay
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По данному делу работают следователи.

Девочку не раз госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

14 сентября следственный комитет РФ в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту плохого обращения сотрудников петербургского дома-интерната к девочке с инвалидностью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

По данным ведомства, персонал интерната проявлял халатность по отношению к ребенку и не ухаживал должным образом за девочкой 2006 года рождения. Она не могла обслуживать себя самостоятельно.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина пообщалась с руководством интерната, после чего к находящейся в больнице девочке из детского дома дополнительно направлена медсестра.

Напомним, ранее сообщалось, что сирота находится в стационаре, и в свои 15 лет весит 13 кг. Ребенок страдал от пролежней. Девочку госпитализировали более 10 раз с 2011 года.

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