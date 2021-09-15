В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями

14 сентября следственный комитет РФ в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту плохого обращения сотрудников петербургского дома-интерната к девочке с инвалидностью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.
По данным ведомства, персонал интерната проявлял халатность по отношению к ребенку и не ухаживал должным образом за девочкой 2006 года рождения. Она не могла обслуживать себя самостоятельно.
Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина пообщалась с руководством интерната, после чего к находящейся в больнице девочке из детского дома дополнительно направлена медсестра.
Напомним, ранее сообщалось, что сирота находится в стационаре, и в свои 15 лет весит 13 кг. Ребенок страдал от пролежней. Девочку госпитализировали более 10 раз с 2011 года.