«Челси» обыграл «Зенит» на матче Лиги чемпионов со счетом 1:0

Вчера лондонский клуб «Челси» сразился с санкт-петербургским «Зенитом» дома. Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу англичан. Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.
Первый тайм прошёл без голов. Было не совсем понятно, либо «Зенит» грамотно оборонялся все это время, то ли «Челси» решили особо не заморачиваться, но факт остаётся фактом — на перерыв команды ушли при равенстве на табло.
Равенство продержалось до 69-й минуты, и только тогда счёт в матче открыл форвард «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Крицюка. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу англичан.