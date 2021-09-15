В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов

В России предложили разрешить ограничение и приостановление в использовании любых сетей и средств связи во время ЧП. Теперь приоритет будет у силовых ведомств и спецслужб. Проект, который предложили в Минцифры, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, для улучшения работы всех ведомств во время чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, будет проводиться ограничение по использованию сетей другими гражданами. Если данный законопроект будет одобрен, то инициатива вступит в силу с марта 2022 года и будет действовать шесть лет.
В Минцифры распределил приоритет связи по нескольким структурам, а именно: Миноборона, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюстом и Росгвардия. В этот список также вошли координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Представители ведомства добавили, что все решения принимаются на основании анализа и проверок состояния сотовой связи в зоне чрезвычайных ситуаций и качеству подачи сигнала.