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В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов

11:50:329/15/2021Фото: Pixabay
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Минцифры России предлагает с 2022 года расставить приоритеты для использования сетей.

Предложение выдвинуто для улучшения проведения спасательных операций

В России предложили разрешить ограничение и приостановление в использовании любых сетей и средств связи во время ЧП. Теперь приоритет будет у силовых ведомств и спецслужб. Проект, который предложили в Минцифры, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, для улучшения работы всех ведомств во время чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, будет проводиться ограничение по использованию сетей другими гражданами. Если данный законопроект будет одобрен, то инициатива вступит в силу с марта 2022 года и будет действовать шесть лет.

В Минцифры распределил приоритет связи по нескольким структурам, а именно: Миноборона, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюстом и Росгвардия. В этот список также вошли координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Представители ведомства добавили, что все решения принимаются на основании анализа и проверок состояния сотовой связи в зоне чрезвычайных ситуаций и качеству подачи сигнала.

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