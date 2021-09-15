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Россиянкам выплатят пенсию умершего мужа. Рассказываем, кто сможет получить деньги

11:58:469/15/2021Фото: Pixabay
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В ПФР объяснили алгоритм действий по получению дополнительной пенсии.

Пенсионный фонд объяснил нововведения

На сайте Пенсионного фонда России сообщается, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Однако не всегда такой переход выгоден.

В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца может только овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом.

Так в чем же заключается невыгодность: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены), сообщил ПФР. Также в данном случае не будет доплат за северный или сельский стаж, а еще пенсия не повышается при достижении 80-летнего возраста.

В ПФР отметили, что для установления подобной пенсии нужен факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а вот работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого потребуется подать соответствующее заявление.

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