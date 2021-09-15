КНДР запустила две ракеты в сторону моря у берегов Японии

КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
Власти Японии крайне возмущены поступком корейцев, так как это несет угрозу безопасности не только региону, а всей стране. По сообщению премьер-министра Ёсихидэ Суги, японские власти считают выпущенные Пхеньяном ракеты баллистическими. Также политик рассказал, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Напомним, первая ракета была запущена в сторону Японского моря 13 сентября. Именно тогда стало известно об успешно проведенных испытаниях в КНДР новой крылатой ракеты большой дальности. Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров.
А еще раньше подобные испытания проводились в марте этого года. Тогда в Японском море были запущены две тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров.