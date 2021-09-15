Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

КНДР запустила две ракеты в сторону моря у берегов Японии

12:35:099/15/2021Фото: Pixabay
0

Власти Японии крайне возмущены поступком корейцев, так как это несет угрозу безопасности не только региону, а всей стране.

Япония переживает за безопасность своей страны

КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Власти Японии крайне возмущены поступком корейцев, так как это несет угрозу безопасности не только региону, а всей стране. По сообщению премьер-министра Ёсихидэ Суги, японские власти считают выпущенные Пхеньяном ракеты баллистическими. Также политик рассказал, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, первая ракета была запущена в сторону Японского моря 13 сентября. Именно тогда стало известно об успешно проведенных испытаниях в КНДР новой крылатой ракеты большой дальности. Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров.

А еще раньше подобные испытания проводились в марте этого года. Тогда в Японском море были запущены две тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров.

Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Из-за чего у США и ФРГ началась истерика: что рассказали в МИД РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
США дали Киеву ценный совет: Зеленский не в лучшей ситуации
япониязапуск ракетСеверная Корея
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно ли понять мотив Северной Кореи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Китайцы раскрыли секрет чудодейственной пользы сала
news-z.info
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info

Последние новости

В Санкт-Петербурге врачи забыли иглу в легком младенца. Мальчик умер
12:29:49 9/15/2021
В Санкт-Петербурге врачи забыли иглу в легком младенца. Мальчик умер
Мертвым нашли пропавшего несколько дней назад бизнесмена
12:15:19 9/15/2021
Мертвым нашли пропавшего несколько дней назад бизнесмена
Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября
12:00:05 9/15/2021
Три сильных молитвы: Кто обязательно должен помолиться Писидийской иконе Божьей матери в день святыни 16 сентября
Россиянкам выплатят пенсию умершего мужа. Рассказываем, кто сможет получить деньги
11:58:46 9/15/2021
Россиянкам выплатят пенсию умершего мужа. Рассказываем, кто сможет получить деньги
В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов
11:50:32 9/15/2021
В России запретят телефонные разговоры во время землетрясений и взрывов
«Челси» обыграл «Зенит» на матче Лиги чемпионов со счетом 1:0
11:36:25 9/15/2021
«Челси» обыграл «Зенит» на матче Лиги чемпионов со счетом 1:0
В Тюмени пропали родители изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой
11:22:27 9/15/2021
В Тюмени пропали родители изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой
В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями
11:11:43 9/15/2021
В Петербурге нашли 15-летнюю девочку-инвалида весом в 13 кг и ужасными пролежнями
БердскАксёненко: на областной семейный капитал можно будет купить компьютер
10:57:58 9/15/2021
Аксёненко: на областной семейный капитал можно будет купить компьютер
БердскТребуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"
10:57:23 9/15/2021
Требуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"