Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске срочно разыскивают "Народного полицейского": Кто им станет - Павел Детков или Дмитрий Хепнер?

2:30:239/15/2021Фото: ГУ МВД по НСО
0

Каждый может проголосовать за понравившегося кандидата.

Лучших полицейских выберут и в Бердске

На официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Новосибирской области идет голосование за участников конкурса «Народный участковый - 2021», сообщает ГУ МВД. Ежегодный конкурс проходит в режиме онлайн.

11 сентября стартовал первый этап голосования и закончится 20 сентября, жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции.

Тройка лидеров автоматически пройдет во второй этап голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Затем определится победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый», получив большее количество голосов. А затем будут выбраны лучшие из лучших. Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября. В конкурсе «Народный участковый - 2021» участвуют два участковых уполномоченных полиции Бердска:

Детков Павел Сергеевич

Детков Павел Сергеевич, капитан полиции, 39 лет, высшее образование. Женат, двое детей. В органах МВД служит с 2005 года. Административный участок №3, население 6650 человек. За 2021 год на участке совершено 4 преступления, раскрыто 3. Имеет почетные грамоты, благодарственные письма, медаль за доблесть в службе 3-я и 2-я степень. В 2018 году был признан лучшим участковым уполномоченным полиции по городу Бердску.

Хепнер Дмитрий Николаевич

Хепнер Дмитрий Николаевич, капитан полиции, 38 лет, высшее образование Женат, двое детей. В органах МВД служит с 2012 года. Административный участок № 14, население 5680 человек. За 2021 год на участке совершено 8 преступлений, раскрыто 6. В 2019 году награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», III место в конкурсе профессионального мастерства среди Инспекторов направления по осуществлению административного надзора, Благодарственное письмо от Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чем опасен ранний выход на пенсию
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
ЕС откажется от «Северного потока — 2»: дата уже названа
кандидатынародный участковыйБердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого будете голосовать вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Гибель Зиничева и Мельника была предсказана
news-z.info
Кадыров рассказал правду, как погиб Зиничев
news-z.info
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Как на самом деле разбился глава МЧС РФ: подробности
news-z.info

Последние новости

БердскВ Бердске срочно разыскивают "Народного полицейского": Кто им станет - Павел Детков или Дмитрий Хепнер?
2:30:23 9/15/2021
В Бердске срочно разыскивают "Народного полицейского": Кто им станет - Павел Детков или Дмитрий Хепнер?
Андрей Травников: Мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы региона
2:25:14 9/15/2021
Андрей Травников: Мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы региона
В России петицию за отмену закона об иностранных агентах подписали 62 856 человек
2:14:30 9/15/2021
В России петицию за отмену закона об иностранных агентах подписали 62 856 человек
Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 16 сентября в праздник Писидийской иконы Божьей матери?
2:00:51 9/15/2021
Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 16 сентября в праздник Писидийской иконы Божьей матери?
БердскВ Бердске нет "горяченькой": Почему отключили воду и когда ее ждать, ответили в КБУ
1:53:33 9/15/2021
В Бердске нет "горяченькой": Почему отключили воду и когда ее ждать, ответили в КБУ
В Новосибирске сожитель случайно задушил любимую и убежал
1:52:22 9/15/2021
В Новосибирске сожитель случайно задушил любимую и убежал
В Москве назвали первых победителей розыгрыша 100 000 рублей среди привитых от коронавируса
1:44:01 9/15/2021
В Москве назвали первых победителей розыгрыша 100 000 рублей среди привитых от коронавируса
БердскВ Новосибирске и Бердске школы уходят на дистанционное обучение с 16 сентября 2021
1:31:29 9/15/2021
В Новосибирске и Бердске школы уходят на дистанционное обучение с 16 сентября 2021
В Бужениново сын изнасилованной и убитой пенсионерки рассказал, как мигранты расправились с матерью
1:16:30 9/15/2021
В Бужениново сын изнасилованной и убитой пенсионерки рассказал, как мигранты расправились с матерью
КНДР запустила две ракеты в сторону моря у берегов Японии
12:35:09 9/15/2021
КНДР запустила две ракеты в сторону моря у берегов Японии