В Бердске срочно разыскивают "Народного полицейского": Кто им станет - Павел Детков или Дмитрий Хепнер?

На официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Новосибирской области идет голосование за участников конкурса «Народный участковый - 2021», сообщает ГУ МВД. Ежегодный конкурс проходит в режиме онлайн.
11 сентября стартовал первый этап голосования и закончится 20 сентября, жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции.
Тройка лидеров автоматически пройдет во второй этап голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Затем определится победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый», получив большее количество голосов. А затем будут выбраны лучшие из лучших. Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября. В конкурсе «Народный участковый - 2021» участвуют два участковых уполномоченных полиции Бердска:
Детков Павел Сергеевич, капитан полиции, 39 лет, высшее образование. Женат, двое детей. В органах МВД служит с 2005 года. Административный участок №3, население 6650 человек. За 2021 год на участке совершено 4 преступления, раскрыто 3. Имеет почетные грамоты, благодарственные письма, медаль за доблесть в службе 3-я и 2-я степень. В 2018 году был признан лучшим участковым уполномоченным полиции по городу Бердску.
Хепнер Дмитрий Николаевич, капитан полиции, 38 лет, высшее образование Женат, двое детей. В органах МВД служит с 2012 года. Административный участок № 14, население 5680 человек. За 2021 год на участке совершено 8 преступлений, раскрыто 6. В 2019 году награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», III место в конкурсе профессионального мастерства среди Инспекторов направления по осуществлению административного надзора, Благодарственное письмо от Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.