Андрей Травников: Мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы региона

Первичное звено здравоохранения активно развивается в районах области. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки 14 сентября ознакомился с работой отремонтированной в рамках нацпроекта «Здравоохранение» детской поликлиники при Каргатской ЦРБ, а во время рабочей поездки 15 сентября в село Убинское посетил отремонтированную в рамках национального проекта «Здравоохранение» детскую поликлинику при Убинской Центральной районной больнице.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Каргатском районе проведён капитальный ремонт детского поликлинического отделения с выделением отдельной детской регистратуры, зоны комфортного ожидания с горячей и холодной водой, комнаты матери и ребёнка. Организованы отдельный вход для детей с ОРВИ, кабинеты УЗИ и ЭКГ, кабинет детского стоматолога. Стоимость работ – без малого 6 млн руб. Приобретены 182 единицы оборудования, медицинская и офисная мебель, медицинские изделия, навигации для оснащения детского поликлинического отделения.
Каргатская поликлиника для взрослых пациентов ещё только ждёт обновления. Губернатор поручил министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову найти способ включить это учреждение в программу реконструкции поликлиник.
Андрей Травников отметил, что сейчас основная задача – завершить разработку ПСД хирургического корпуса. «Деньги были бы направлены на это уже в прошлом году, но из-за пандемии пришлось решать другие задачи. Сегодня эти бюджетные проблемы позади, и средства на завершение разработки ПСД будут заложены. Затем, как только будет пройдена экспертиза, можно будет планировать строительство».
Совет ветеранов обратился к губернатору с просьбой оснастить Каргатскую ЦРБ передвижным фельдшерско-акушерским пунктом с целью медицинского обслуживания населения отдалённых от Каргата населённых пунктов – в первую очередь, маломобильных граждан и граждан пожилого возраста.
Губернатор подтвердил, что в ближайшее время все ЦРБ Новосибирской области будут иметь мобильные ФАПы. Для Каргатской больницы ФАП будет по плану приобретён в 2022 году, а в этом году жителей отдалённых сёл Каргатского района будет дополнительно обслуживать или мобильная бригада из Новосибирска, или передвижные ФАПы соседнего Чулымского района. Соответствующее поручение решить эту задачу губернатор дал министерству здравоохранения области. Кроме того, на 2022 год в региональной программе строительства ФАПов стоит возведение такого объекта в селе Первотроицк Кубанского сельсовета, а всего в области ежегодно вводится в строй не менее 30 ФАПов.
В Убинском районе в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году был выполнен капитальный ремонт детской поликлиники при Убинской ЦРБ на сумму 6,8 млн руб.
Андрей Травников отметил, что с точки зрения благоустройства и развития Убинский район выглядит очень красивым, а самое главное – меняется с каждым годом в лучшую сторону. На совещании с общественниками участники обсудили развитие медицинской инфраструктуры.
Губернатор пояснил: «Сегодня приоритет номер один для правительства Новосибирской области – здравоохранение. И на примере Убинского мы в очередной раз убедились, что первичное звено медицинских организаций активно развивается не только в Новосибирске, но и в районах области. В этом году мы также начали работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая позволит жителям получать качественную помощь на всей территории региона. На 2022 год запланирован ремонт поликлиники для взрослых в Убинском. Будет продолжена программа строительства ФАПов и приобретения мобильных ФАПов, усовершенствования системы медицинского обслуживания населения районов. Программа санаторно-курортного оздоровления ветеранов будет возобновлена в полном объёме, как только это позволит сделать ситуация с пандемией COVID-19. Будем продолжать все программы строительства и приобретения служебного жилья для молодых специалистов и их семей, ищем возможность расширить перечень мер жилищной поддержки кадров. В своё время придём и к строительству бассейна, ПСД на объект находится на экспертизе».
Источник: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области