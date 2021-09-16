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Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку

7:45:059/16/2021Фото: pixabay.com
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16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта» главной героине еще не исполнилось 14-ти лет.

День Джульетты

Джульетта, 25 летие означает, что твое летоисчисление с десятков и дюжин перешло на четверти. Желаю, чтобы в целом было как можно больше этих четвертей.

***

Джульетта, будь как прежде веселой и ласковой, и на веки счастливой будь. В этот день прекрасный и радостный, все заботы свои позабудь.

День Джульетты

Джульетта, в твой день рождения хотелось бы пожелать тебе оставаться такой же молодой, веселой и энергичной! Перед тобой открыто множество дверей и выбор правильной стоит перед тобой!

***

Джульетта, в тот день, когда ты родилась, произошла удивительная вещь - мир стал прекраснее. С днем рождения!

День Джульетты

Джульетта, в честь твоего дня рождения хочу я пожелать тебе здоровья, не болеть. Хочу я много счастья пожелать. А также чтобы судьба все твои темные дни оборачивала вспять.

***

Джульетта, в этот замечательный день твоего рождения хочется пожелать тебе новых свершений всех планов, успехов и удач! Пусть рядом будут только верные и преданные люди!

Источник: allworldsms.com

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