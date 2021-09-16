Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку

Джульетта, 25 летие означает, что твое летоисчисление с десятков и дюжин перешло на четверти. Желаю, чтобы в целом было как можно больше этих четвертей.
***
Джульетта, будь как прежде веселой и ласковой, и на веки счастливой будь. В этот день прекрасный и радостный, все заботы свои позабудь.
Джульетта, в твой день рождения хотелось бы пожелать тебе оставаться такой же молодой, веселой и энергичной! Перед тобой открыто множество дверей и выбор правильной стоит перед тобой!
***
Джульетта, в тот день, когда ты родилась, произошла удивительная вещь - мир стал прекраснее. С днем рождения!
Джульетта, в честь твоего дня рождения хочу я пожелать тебе здоровья, не болеть. Хочу я много счастья пожелать. А также чтобы судьба все твои темные дни оборачивала вспять.
***
Джульетта, в этот замечательный день твоего рождения хочется пожелать тебе новых свершений всех планов, успехов и удач! Пусть рядом будут только верные и преданные люди!
Источник: allworldsms.com