Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске найдена пропавшая 9-летняя девочка в белой куртке с капюшоном

11:58:579/16/2021Фото: "ЛизаАлерт" Новосибирск
0

Она ушла на прогулку около шести часов вечера. К восьми, когда начинает уже темнеть, должна была прийти домой, но не вернулась.

Девочка жива, с ней все в порядке

9-летняя девочка, пропавшая вечером 15 сентября, найдена утром 16 сентября.

С ребенком и с её законным представителем в настоящий момент сотрудниками ПДН проводится профилактическая беседа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал, что 15 сентября стало известно о поисках В Новосибирске в Октябрьском районе девятилетней Валерии Черепановой. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полиция проверили друзей и одноклассников девочки, за ночь ее найти не смогли.

Как сообщала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, девочка ушла на прогулку около шести часов вечера. К восьми, когда начинает уже темнеть, должна была прийти домой, но не вернулась. Некоторое количество времени близкие и родственники искали самостоятельно, затем обратились к поисковым отрадам за помощью. По информации родных и сотрудников полиции, ранее, два года назад, была похожий случай, когда ребенок ушел и не вернулся домой вовремя, но потом оказалось, что она задержалась у подруги. Сегодня ночью проверяли всех подруг, всех одноклассников, девочка нигде не была обнаружена.

Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
ЕС откажется от «Северного потока — 2»: дата уже названа
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
новосибирскпропажа ребенкауспешные поиски
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы когда-нибудь помогали в поисках людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Самые интересные и красивые природные явления, 20 фото
30 малоизвестных удивительных фактов о футболе
Сказочные жилища на деревьях на фото
Необычные, но очень прибыльные мировые профессии, 25 фото

Последние новости

ВОЗ приостановила производство вакцины «Спутник V» на фабрике в Уфе
11:36:20 9/16/2021
ВОЗ приостановила производство вакцины «Спутник V» на фабрике в Уфе
Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал
11:14:00 9/16/2021
Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал
Что категорически запрещено делать 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Три обязательных дела
11:00:07 9/16/2021
Что категорически запрещено делать 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Три обязательных дела
В России объявлен второй розыгрыш 100 000 рублей среди привитых от коронавируса: Называем дату и условия
10:56:37 9/16/2021
В России объявлен второй розыгрыш 100 000 рублей среди привитых от коронавируса: Называем дату и условия
Кому помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»? О чем нужно помолиться в праздник святыни 17 сентября?
10:30:06 9/16/2021
Кому помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»? О чем нужно помолиться в праздник святыни 17 сентября?
Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?
10:00:15 9/16/2021
Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?
БердскВ Бердске новый главврач: Начмед Рэм Волков возглавил ЦГБ
10:00:11 9/16/2021
В Бердске новый главврач: Начмед Рэм Волков возглавил ЦГБ
БердскВ Бердске названо истинное число инфицированных COVID-19 за сутки на 16 сентября
9:54:34 9/16/2021
В Бердске названо истинное число инфицированных COVID-19 за сутки на 16 сентября
Иммунитет после вакцинации и коронавируса: что говорят исследования
9:48:22 9/16/2021
Иммунитет после вакцинации и коронавируса: что говорят исследования
В Новосибирске уверены, что коронавирус создали искусственно
9:34:48 9/16/2021
В Новосибирске уверены, что коронавирус создали искусственно