В Новосибирске найдена пропавшая 9-летняя девочка в белой куртке с капюшоном

9-летняя девочка, пропавшая вечером 15 сентября, найдена утром 16 сентября.
С ребенком и с её законным представителем в настоящий момент сотрудниками ПДН проводится профилактическая беседа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.
Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал, что 15 сентября стало известно о поисках В Новосибирске в Октябрьском районе девятилетней Валерии Черепановой. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полиция проверили друзей и одноклассников девочки, за ночь ее найти не смогли.
Как сообщала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, девочка ушла на прогулку около шести часов вечера. К восьми, когда начинает уже темнеть, должна была прийти домой, но не вернулась. Некоторое количество времени близкие и родственники искали самостоятельно, затем обратились к поисковым отрадам за помощью. По информации родных и сотрудников полиции, ранее, два года назад, была похожий случай, когда ребенок ушел и не вернулся домой вовремя, но потом оказалось, что она задержалась у подруги. Сегодня ночью проверяли всех подруг, всех одноклассников, девочка нигде не была обнаружена.