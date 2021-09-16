В Искитиме первоклассников отправили на улицу без верхней одежды по пожарной эвакуации: Школа №5 ушла на удаленку из-за заражения учеников

Мама первоклассника искитимской школы №5 рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», что школьников во время пожарной тревоги эвакуировали на улицу без верхней одежды,в результате часть детей заболела и школу закрыли на карантин.
- Эвакуация происходила в основном здании школы. Это была учебная пожарная тревога в рамках месячника по противопожарной безопасности. Погодные условия не позволяли детям выйти даже без шапки. А они их вывели в рубашках и школьных жилетках. Погода была около 8-10 градусов. В итоге в понедельник наши детки заболели. После этого всю школу отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ, потому что выходили не только младшие классы, - делится горожанка в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября.
Женщина поговорила с классным руководителем, чтобы узнать почему во время учебной тревоги учеников вывели без курток в прохладную погоду. Учительница ответила, что так выходили все школьники.
- Зато они уложились по времени для контролирующих органов. Учительница здесь не при чем. Это не её инициатива была. Она исполняла приказ руководства. Школа ведь не просто предоставляет образовательные услуги, а еще и несет ответственность за жизнь и здоровье детей. У младших школьников младших вещи висят в классе. Почему не дать им одеться? - говорит жительница Искитима.
Мама школьника уточнила, что в других школах города во время эвакуации детей выводили одетыми.
- Здесь же, в 5 школе, напрямую нарушили одно из прав ребенка — быть здоровыми. Пока все классы вышли, пока построились, посчитались. Достаточно и трех минут, чтобы ребенок заболел. Он разогретый, в стрессе, у него выброс адреналина. В группе класса другие родители пишут, что дети заболели, у них насморк и температура. Кто после этого будет лечить моего ребенка? Я с ним одна, поэтому вынуждена идти на работу. Оставить его особо не с кем. При этом учитель нагружает заданиями, а у ребенка недомогание. Не то физическое состояние, чтобы заниматься учебой, - добавила она.
Мы обратились за комментарием к руководству школы №5.
- Плановая эвакуация проходила. Температура воздуха в этот день была 12 градусов, день был солнечный. Нужно понимать, что время на эвакуацию дается очень ограниченное. Дети быстренько выбежали, мы их посчитали и сразу же завели. Я сама лично встречала детей, дети не замерзли, забежали радостные. Дело в том, что сейчас произошла сезонная вспышка ОРВИ. Весна и осень — это время, когда дети заболевают и в детских садах, и в школах.
Сейчас в связи со вспышкой у нас на дистанционном обучении с 1 по 8 класс. Очно — с 9 по 11класс. Дети занимаются через систему ZOOM. Всё организовано, уроки проводятся. Консультации ведутся учителями даже с родителями. Проведены родительские собрания в начальной школе. 23 сентября мы планируем выйти в очный режим.
Бывает, что ребенок приболел — горло першит, насморк. И мамочки очень часто отправляют ребенка в таком состоянии в школу. В этой ситуации родителям нужно более ответственно отнестись к состоянию своего ребенка. Если он приболел, оставьте его дома. Потому что когда заболевшие дети приходят в класс, они начинают заражать окружающих. И это распространяется очень быстро, - объяснила директор общеобразовательного учреждения Ирина Пихтарева.