В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Тут у нас с товарищем разгорелся спор, что в большей степени старит женщину? Беременности и роды, или работа? Я считаю, что работа, особенно физическая или стрессовая. Потому что знаю много примеров многодетных мам, которые выглядят как конфетки, просто потому что высыпаются и не пашут аки лошадки.
Товарищ мой считает, что рожавшие всегда выглядят старше бездетных ровесниц, потому что деторождение ещё больший стресс для организма, чем начальник - сумасшедший.
Многорожавшие работающие это вообще отдельная песня.