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16.09
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Что в большей степени старит женщину? Беременности и роды, или работа?

3:25:269/16/2021
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Я считаю, что работа, особенно физическая или стрессовая. Потому что знаю много примеров многодетных мам, которые выглядят как конфетки, просто потому что высыпаются и не пашут аки лошадки.

девушка
Лошадиная работа старит женщин

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Тут у нас с товарищем разгорелся спор, что в большей степени старит женщину? Беременности и роды, или работа? Я считаю, что работа, особенно физическая или стрессовая. Потому что знаю много примеров многодетных мам, которые выглядят как конфетки, просто потому что высыпаются и не пашут аки лошадки.

Товарищ мой считает, что рожавшие всегда выглядят старше бездетных ровесниц, потому что деторождение ещё больший стресс для организма, чем начальник - сумасшедший.
Многорожавшие работающие это вообще отдельная песня.

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Что больше всего старит женщину?

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