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Бесполезна ли ревакцинация от коронавируса, объяснили российские вирусологи и ученые

4:45:439/16/2021,Валерия НипомнящаяФото: pixnio.com
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Ревакцинацию можно проводить любым из зарегистрированных в России препаратов.

Сколько всего раз нужно будет ревакцинироваться - пока сказать нельзя

Тем людям, которые поставили прививку от коронавируса больше полугода назад, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Сколько всего раз нужно будет это делать - пока сказать нельзя. В ходе исследований вакцин появится точная информация по этому вопросу.

Известно, что ревакцинацию можно проводить любым из зарегистрированных препаратов. Сейчас имеется пять вакцин: «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, его облегченная версия — «Спутник Лайт», «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН, «ЭпиВакКорона» от центра "Вектор" Роспотребнадзора и новая разработка новосибирских ученых «Аврора-Ков», которая скоро получит регистрацию.

Российский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в разговоре с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября рассказал, о том требуется ли ревакцинация от коронавируса.

- Приведу пример. Вы учили в школе какой-то предмет, а потом через 10 лет столкнулись с задачкой по нему. Но вы уже почти его не помните. В связи с этим нужно освежить информацию в своей памяти. Иммунитет устроен примерно так же. За годы бездействия, если он не сталкивается с возбудителем, иммунитет ослабляется, потому что организму не выгодно все время поддерживать максимальную готовность. Вот поэтому нужно обновлять иммунитет путем ревакцинации. Так делают для профилактики клещевого энцефалита, дифтерии, и, иногда, кори, - поделился вирусолог в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября.

Сергей Владимирович рассказал, что есть некоторые инфекции, при которых вакцинация дает достаточный иммунитет, чтобы человек был защищен в течение всей жизни. Например, гепатит В, при котором вакцинация проводится тремя прививками в течение 6 месяцев. Но защищен иммунитет хорошо защищает только в том случае, если попадающие в организм дозы вируса невелики. Тогда оставшегося после вакцинации иммунитета хватит для того, чтобы с ними бороться. Если же доза вируса будет высокая, она может пробить этот иммунитет.

- Например, от дифтерии ревакцинация требуется. Она известна и описана в национальном календаре прививок. Это не новое знание, оно получено десятки лет назад. Что касается коронавируса, то вы знаете, что возник новый дельта-вариант. Он размножается в организме инфицированного человека примерно в 100-200 раз более интенсивно, чем предыдущий вариант. Соответственно, этот человек очень сильно распространяет вирус. И у давно вакцинированного человека не хватает иммунитета, чтобы с этим бороться. Поэтому требуется ревакцинация, - говорит ученый.

Вирусолог отметил, что по поводу периодичности ревакцинации все еще идут обсуждения в научной печати. Но реальная жизнь нам показывает, что вакцинированные полгода-год назад люди заболевают новыми вариантами коронавируса. То есть эффективность защиты уменьшается.

- Например, в США вероятнее всего примут решение, что ревакцинировать людей будут не после 6 месяцев, а после 9. В нашей стране идет дискуссия на этот счет, но странными способами. У нас доступно публичное мнение только разработчиков вакцины, больше никого. Это неправильно, и это нужно исправлять. У нас есть контролирующие органы, центры научной экспертизы, Росздравнадзор, которые должны проводить независимые исследования на эту тему. Думаю, что в ближайший год появятся публикации на эту тему, которые позволят нам принимать более обоснованные решения. Но вероятнее всего ревакцинация понадобится. Другой вопрос - через какое время это надо делать, - добавил Нетёсов.

Также свое мнение насчет повторной вакцинации высказала доктор биологических наук, профессор Елена Терешина.

- Если говорить о ревакцинации, то ее проводят в связи с тем, что антитела исчезают. Их выработке и должно поспособствовать повторное введение вакцины, - сказала эксперт Российского научного фонда.

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